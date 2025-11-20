Lúc 13 giờ ngày 20/11 sẽ mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La

Ngày 20/11, Công ty Thủy điện Sơn La đã ban hành Công văn số 2128/TĐSL-KTAT gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Mường La, Mường Bú, Chiềng Hoa (tỉnh Sơn La) về việc mở 1 cửa xả đáy thủy điện Sơn La.

Để giảm mực nước hồ thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Sơn La sẽ mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào lúc 13 giờ ngày 20/11 với lưu lượng qua tràn 1.837 m3/s và tổng lưu lượng xả qua đập 4.037 m3/s.

Công ty Thủy điện Sơn La cho biết căn cứ các quy định vận hành hồ chứa thủy điện Sơn La và Bản tin số 191125HV/DBQG_DBTV ngày 19/11/2025 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về việc dự báo thủy văn 5 ngày dòng chảy đến hồ Sơn La với lưu lượng nước về hồ lớn nhất là 2.200 m3/s, trung bình là 1.182 m3/s.

Cùng với đó, lúc 9 giờ ngày 20/11, lưu lượng đến hồ Sơn La là 1.374 m3/s; mực nước hồ ở cao trình 216,14m; lưu lượng chạy máy là 852 m3/s.

Đồng thời, Thủy điện Lai Châu hiện đang mở cửa xả để điều tiết mực nước hồ, duy trì mực nước không vượt quá mực nước dâng bình thường 295m./.

