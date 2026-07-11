Quảng Trị làm rõ nguyên nhân cá chết dọc sông Hiếu

Sáng 11/7, Ủy ban Nhân dân xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân cá chết dọc sông Hiếu. Trong những qua, tình trạng cá chết tại các lồng bè dọc sông Hiếu đoạn qua địa phận xã gây thiệt hại lớn cho người dân.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Cửa Việt, địa phương hiện có 96ha nuôi tôm, cua nước lợ dọc bờ sông Hiếu với 15 triệu con giống; 11 hộ nuôi cá lồng bè; trong đó có 39 lồng, diện tích hơn 3.500m3 với trên 60 nghìn con cá các loại như cá bớp, cá vược, cá hồng mỹ, cá dìa, cá nâu… các loại. Tuy nhiên, tình trạng cá chết bất thường đã gây thiệt hại kinh tế lớn đến người dân.

Trước thực trạng trên, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của bà con vào sáng 9/7, Ủy ban Nhân dân xã Cửa Việt đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 cùng Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường đã xuống hiện trường lấy mẫu cá và mẫu nước gửi đi xét nghiệm.

Kết quả kiểm tra bước đầu ghi nhận, từ ngày 5/7 đến 10/7, đã có 14 lồng cá bị chết hoàn toàn, tổng khối lượng thiệt hại hơn 22,5 tấn.

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Việt cho biết, địa phương đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn bám sát địa bàn. Bên cạnh đó, yêu cầu các hộ nuôi thủy sản tuyệt đối không cấp nước từ sông vào ao nuôi tôm, cua khi chưa có kết quả phân tích chất lượng nguồn nước.

Xã cũng đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan chuyên môn thuộc sở tiếp tục quan tâm, xác định rõ nguyên nhân gây cá chết bất thường khu vực sông Hiếu tại địa phận xã Cửa Việt để các hộ nuôi trồng thủy sản chủ động trong việc cấp nước vào ao nuôi; các hộ nuôi lồng bè chủ động trong việc xử lý số lượng cá còn lại.

Bên cạnh đó, tăng số lượng định kỳ lấy mẫu nước để xét nghiệm trên Sông Hiếu cũng như thường xuyên thông báo cho các hộ nuôi trồng thủy sản, thủy sản lồng bè được biết để chủ động trong việc bơm tát, cấp nước cho ao nuôi...

Không riêng tại xã Cửa Việt, tình trạng cá chết bất thường còn trải dài trên nhiều đoạn thuộc lưu vực sông Hiếu và sông Thạch Hãn.

Tại phường Đông Hà, cá tự nhiên trên sông Hiếu khu vực đập ngăn mặn và cá nuôi tại các ao hồ vùng Đông Giang 2 cũng chết rải rác; cá nuôi lồng bè và cá tự nhiên tại thôn Bắc Phước, An Hà của xã Nam Cửa Việt cũng xuất hiện tình trạng chết không rõ nguyên nhân./.

Quảng Trị kiểm tra nguyên nhân cá tự nhiên chết trên sông Thác Ma Hiện tượng cá chết chỉ xuất hiện tại khu vực sông Thác Ma qua địa phận khu dân cư Tân Lương thôn Tây Chánh, chưa phát hiện tại các khu vực khác.