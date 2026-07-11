Môi trường

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp trước bão Bavi

Ban Chỉ huy quốc gia về phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với nguy cơ lũ lụt tại hai tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh.

Phương Oanh
Tàu thuyền neo đậu tránh bão Bavi tại cảng ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tàu thuyền neo đậu tránh bão Bavi tại cảng ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 10/7, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với công tác phòng chống lũ lụt và bão tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến từ cấp III lên cấp II, khi bão Bavi tiếp tục mạnh lên và tiến gần đất liền.

Theo Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, Ban Chỉ huy quốc gia về phòng chống lũ lụt và hạn hán cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với nguy cơ lũ lụt tại hai tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh.

Cơ quan này đã cử hai đoàn công tác đến Chiết Giang và Phúc Kiến nhằm hỗ trợ, hướng dẫn chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống bão và ứng phó với nguy cơ lũ lụt.

Đến 18h ngày 10/7, giờ địa phương, bão Bavi - cơn bão số 9 trong năm nay tại Trung Quốc - đang hoạt động trên vùng biển cách khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến khoảng 800km về phía Đông Nam, với sức gió duy trì cực đại vùng gần tâm bão đạt 40m/giây.

Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, tiếp tục mạnh lên trước khi đổ bộ vào rạng sáng 12/7 tại khu vực ven biển từ huyện Hà Phố (tỉnh Phúc Kiến) đến thành phố Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang), với sức gió cực đại từ 38-45 m/s.

Do ảnh hưởng của bão, trong các ngày 10-11/7, khu vực Đông Nam tỉnh Chiết Giang và Đông Bắc tỉnh Phúc Kiến được dự báo có mưa rất to đến đặc biệt to.

Trong 3 ngày tới, nhiều khu vực ở miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc cũng sẽ có mưa lớn đến rất lớn, trong đó một số nơi thuộc phía Đông Bắc tỉnh Hà Bắc và phía Bắc tỉnh Liêu Ninh có thể xuất hiện mưa đặc biệt lớn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bão Bavi #Ứng phó khẩn cấp #Nguy cơ lũ lụt #Phòng chống bão Trung Quốc
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