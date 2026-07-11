Bão Bavi áp sát, Trung Quốc phát cảnh báo mưa bão ở mức cao nhất

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 11/7 đã phát cảnh báo đỏ về mưa bão - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm bốn cấp - khi bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển miền Đông nước này.

Cùng ngày, Trung Quốc đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó trước dự báo bão Bavi gây mưa lớn trên diện rộng và làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, căn cứ dự báo khí tượng về ảnh hưởng kết hợp của gió mùa Tây Nam và hoàn lưu mang hơi ẩm từ bão Bavi, từ ngày 11-13/7, nhiều khu vực thuộc Hoa Bắc, Đông Bắc và phía Đông Bắc khu vực Tây Bắc sẽ xuất hiện mưa to đến rất to.

Trên cơ sở đánh giá chung với Bộ Tài nguyên thiên nhiên, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với thiên tai địa chất tại thành phố Thiên Tân và hai tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm do nguy cơ sạt lở đất ở mức cao.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng tăng cường theo dõi diễn biến mưa lũ, đẩy mạnh cảnh báo sớm, rà soát các khu vực có nguy cơ thiên tai, bố trí sẵn lực lượng, vật tư và phương tiện cứu hộ, đồng thời tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Hiện cơ quan này vẫn duy trì ứng phó khẩn cấp cấp III đối với thiên tai địa chất tại Chiết Giang và Phúc Kiến, đồng thời tiếp tục áp dụng ứng phó cấp IV tại Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo từ 14 giờ ngày 11/7 đến 14 giờ ngày 12/7, nhiều địa phương, gồm Chiết Giang, Bắc Phúc Kiến, Giang Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Tứ Xuyên và đảo Đài Loan (Trung Quốc) sẽ có mưa rất to, trong đó một số nơi có lượng mưa đặc biệt lớn, kèm dông, gió giật mạnh và mưa đá.

Theo dự báo, tâm bão Bavi lúc 9 giờ ngày 11/7 cách khu vực giáp ranh giữa Chiết Giang và Phúc Kiến khoảng 460 km về phía Đông Nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 14 (42 m/giây). Bão được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ Tam Môn (Chiết Giang) đến Thương Nam (Chiết Giang) hoặc Phúc Đỉnh (Phúc Kiến) vào rạng sáng 12/7 với cường độ bão, sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc rồi chuyển dần lên phía Bắc và suy yếu.

Trước diễn biến của bão, Ban Chỉ huy quốc gia về phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV về phòng chống lũ và bão đối với Thượng Hải cùng các tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Tứ Xuyên.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), hoàn lưu bão Bavi đã bắt đầu ảnh hưởng từ sáng 11/7, khiến hầu hết các huyện, thành phố phải cho học sinh nghỉ học và người lao động nghỉ làm.

Nhiều chuyến bay bị hủy, một số tuyến đường sắt và đường sắt đô thị tạm ngừng hoạt động, trong khi mưa lớn và gió mạnh đã gây mất điện, cây đổ và sạt lở cục bộ tại một số địa phương.

Tại tỉnh Phúc Kiến, Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với lũ lụt từ 9 giờ 30 phút ngày 11/7, đồng thời tiếp tục duy trì ứng phó cấp II đối với bão.

Để bảo đảm an toàn giao thông, ga Phúc Châu thông báo tạm dừng khai thác một số đoàn tàu khách trong các ngày 11-12/7 trên các tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh, gồm tuyến Phúc Bình, Hàng Châu-Thâm Quyến, đường sắt cao tốc Ninh Ba-Quảng Châu và Hợp Phì - Phúc Châu.

Tại các địa phương dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, công tác sơ tán và phòng ngừa thiên tai được đẩy mạnh. Thành phố Bắc Kinh đã nâng ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lên cấp II, trong đó nhiều quận miền núi áp dụng mức ứng phó cao nhất.

Hơn 102.800 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ, trên 180 khu du lịch, 160 điểm cắm trại và hơn 4.000 công trường xây dựng tạm dừng hoạt động.

Tại thị trấn Hà Quan, huyện Thương Nam, tỉnh Chiết Giang - khu vực được dự báo có khả năng nằm trên đường đi của bão - toàn bộ hơn 11.000 cư dân đã được sơ tán đến nơi an toàn trước thời điểm bão đổ bộ; toàn bộ tàu thuyền cũng đã vào nơi tránh trú.

Trong khi đó, mưa lớn đã gây ngập lụt tại huyện Mã Biên, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Chính quyền địa phương cho biết gần 1.600 người đã được sơ tán đến nơi an toàn, một số tuyến đường bị gián đoạn và bốn phương tiện bị nước lũ cuốn trôi. Đến sáng 11/7, chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về người./.