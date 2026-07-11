Thêm một tỉnh ở CHDC Congo xác nhận bùng phát dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/7, chính quyền tỉnh Haut-Uele ở Đông Bắc CHDC Congo đã chính thức tuyên bố bùng phát dịch Ebola sau khi xác nhận 7 trường hợp tử vong do chủng Bundibugyo gây ra.

Đây là địa phương thứ 4 ở nước này xác nhận bùng phát dịch bệnh hết sức nguy hiểm này.

Văn phòng Thống đốc tỉnh cho biết Viện Nghiên cứu Y sinh quốc gia (INRB) đã xác nhận 7 ca tử vong tại khu vực y tế Wamba vào ngày 9/7. Trên cơ sở đó, Thống đốc Jean Bakomito Gambu đã ban bố tình trạng dịch Ebola trên toàn tỉnh.

Trước đó, đợt bùng phát Ebola hiện nay đã được ghi nhận tại 3 tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Chính quyền tỉnh Haut-Uele cũng cho biết đã phát hiện các trường hợp nghi nhiễm tại các khu vực y tế Pawa, Boma Mangbetu và thành phố Isiro - thủ phủ của tỉnh.

Thống đốc Bakomito kêu gọi người dân bình tĩnh, không lan truyền thông tin sai lệch, đồng thời tích cực hợp tác với các cơ quan y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Theo số liệu dịch tễ công bố ngày 9/7, CHDC Congo đã ghi nhận 1.792 ca mắc Ebola, trong đó có 625 ca tử vong và 295 bệnh nhân đã hồi phục.

Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại miền Đông CHDC Congo có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng tại khu vực này, nếu cộng đồng quốc tế chỉ tập trung ứng phó với Ebola mà bỏ qua các nhu cầu y tế cấp bách khác.

Phát biểu sau chuyến thăm tỉnh Ituri, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, Giám đốc khu vực Đông và Nam châu Phi của UNICEF, ông Gilles Fagninou cho biết virus Ebola đang lây lan với tốc độ rất nhanh.

Ông Fagninou bày tỏ lo ngại rằng sự tập trung quá mức vào Ebola có thể khiến các vấn đề y tế nghiêm trọng khác như dịch tả, bại liệt và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em bị xem nhẹ.

Theo ông, việc tăng cường đồng thời các biện pháp ứng phó với Ebola và duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu là điều cần thiết để tránh tình trạng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn.

Theo UNICEF, số ca sinh tại các cơ sở y tế ở những khu vực bị ảnh hưởng đã giảm mạnh, từ khoảng 130 ca mỗi tháng trước khi bùng phát dịch xuống còn khoảng 30 ca hiện nay.

Điều này phản ánh sự suy giảm lòng tin của người dân đối với các cơ sở y tế do lo ngại nguy cơ lây nhiễm Ebola tại những nơi này.

Ông Fagninou nhấn mạnh rằng bên cạnh Ebola, nhiều bệnh truyền nhiễm phổ biến vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của trẻ em, do đó các chương trình y tế cộng đồng không nên bị gián đoạn./.

Africa CDC: Dịch Ebola đang lan nhanh nhất từ trước đến nay Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 600 người trong tổng số 1.759 ca nhiễm được xác nhận ở CHDC Congo kể từ khi bùng phát từ giữa tháng 5 - đợt lây lan nhanh nhất từ trước đến nay.