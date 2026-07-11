Mỹ: Số ca bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng Cyclospora tăng mạnh

Thống kê của NBC News cho thấy gần 3.000 người trên khắp nước Mỹ đã mắc chứng tiêu chảy dữ dội do ký sinh trùng Cyclospora gây ra (cyclosporiasis), khiến các cơ quan y tế cấp bang đang khẩn trương truy tìm nguồn lây của loại ký sinh trùng lây truyền qua thực phẩm này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết tính đến ngày 10/7 (giờ địa phương), 31 bang ở Mỹ đã ghi nhận các ca mắc tiêu chảy do ký sinh trùng Cyclospora và 86 người đã phải nhập viện.

Trong khi các cơ quan y tế đang gấp rút xác định nguồn gây bệnh, CDC cho biết hiện chưa thể kết luận liệu các ổ dịch tại các bang khác nhau có cùng một nguồn lây hay không.

CDC cho biết số ca mắc hiện nay tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan này đã xác nhận 843 ca, tất cả đều lây nhiễm trong nước Mỹ, đồng thời vẫn đang điều tra hơn 1.500 ca nghi ngờ. Cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Bang Michigan là nơi ghi nhận đợt bùng phát đặc biệt nghiêm trọng, với 1.562 ca mắc tính đến ngày 10/7, trong đó ít nhất 36 người nhập viện. Các ca bệnh do ký sinh trùng Cyclospora gây ra cũng được phát hiện tại bang láng giềng Ohio, cùng các bang Colorado, Illinois, New York, Bắc Carolina, Texas, Wisconsin và nhiều bang khác.

Bác sỹ Natasha Bagdasarian, Giám đốc Y tế bang Michigan, cho biết tốc độ gia tăng số ca mắc là "điều hết sức bất thường." Thông thường, bang này chỉ ghi nhận khoảng 40-50 ca cyclosporiasis mỗi năm. Bà cho biết các phòng xét nghiệm trong bang đang khẩn trương giải trình tự gene của ký sinh trùng để truy tìm nguồn gốc.

Trong các đợt bùng phát trước đây, rau củ quả tươi thường là nguồn lây chính. Ký sinh trùng Cyclospora bám trên bề mặt trái cây, rau và các loại rau thơm, khiến chúng rất khó bị rửa sạch hoàn toàn.

Theo quyền Trưởng ban Bệnh ký sinh trùng của CDC Dianna Blau, việc điều tra rất khó khăn vì các triệu chứng có thể xuất hiện sau một tuần hoặc lâu hơn kể từ khi nhiễm bệnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc loại thực phẩm khiến người dân mắc bệnh hiện nay có khả năng đã được tiêu thụ hơn một tuần trước. Trong nhiều trường hợp, thực phẩm bị nhiễm được trộn chung với các thực phẩm khác nên người bệnh thường không còn nhớ mình đã ăn gì.

Cyclosporiasis là một bệnh lây truyền qua thực phẩm do ký sinh trùng siêu nhỏ Cyclospora gây ra. Nguồn lây đa phần là rau củ quả tươi và trong một số ít trường hợp, bệnh cũng có thể lây qua nguồn nước.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể, người bệnh thường bắt đầu xuất hiện triệu chứng khoảng một tuần sau. Ban đầu, bệnh có thể giống cúm với các triệu chứng như mệt mỏi nghiêm trọng, đau nhức cơ thể. Tuy nhiên, dấu hiệu đặc trưng nhất của cyclosporiasis tiêu chảy nhiều nước dữ dội, đôi khi không kiểm soát được. Nếu không điều trị, các triệu chứng có thể kéo dài nhiều tuần.

Cyclosporiasis không lây trực tiếp từ người sang người như virus đường hô hấp hoặc norovirus. Dù ký sinh trùng Cyclospora được cho là không tồn tại lâu trên các bề mặt, các chuyên gia vẫn khuyến cáo nên vệ sinh mặt bàn và thớt bằng xà phòng và nước sau khi chế biến thực phẩm.

Nấu chín thực phẩm là cách duy nhất được xác định có thể tiêu diệt ký sinh trùng. Việc rửa rau củ quả có thể giảm nguy cơ, nhưng không loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng. Tuy nhiên, trong khi chưa xác định được nguồn lây, giới chức y tế cũng khuyến cáo người dân không nên vì lo ngại mà ngừng ăn rau củ quả tươi.

Năm ngoái nước Mỹ ghi nhận khoảng 2.700 ca trên toàn quốc. Số ca thường tăng vào mùa Hè, chủ yếu trong khoảng từ ngày 1/5 đến 31/8./.

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