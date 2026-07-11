Châu Âu triệt phá đường dây buôn người và ma túy xuyên quốc gia

Với sự phối hợp của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) và Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự EU (Eurojust), lực lượng chức năng 3 nước Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp đã triệt phá một đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên đưa người nhập cư trái phép và buôn bán ma túy, đồng thời bắt giữ 20 đối tượng.



Theo phóng viên TTXVN, đường dây tội phạm trên đã đưa trái phép ít nhất 400 người di cư từ Algeria sang Tây Ban Nha, thu lợi hàng triệu euro từ hoạt động buôn người, đồng thời vận chuyển ma túy tổng hợp và cocaine.



Việc điều tra đường dây tội phạm được khởi động từ tháng 10/2022, sau khi một thuyền chở người di cư Algeria bị đắm trên đường sang Tây Ban Nha khiến 12 người thiệt mạng.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây do một gia tộc ở Bỉ cầm đầu, điều hành mạng lưới hoạt động tại Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Algeria và Maroc.



Về phương thức hoạt động, các đối tượng sử dụng tàu cao tốc để đưa người vượt Địa Trung Hải mà không có bất kỳ biện pháp bảo đảm an toàn nào. Mỗi người di cư phải trả từ 8.000-10.000 euro (9.144-11.430 USD) để được đưa sang Tây Ban Nha.

Ngoài ra, các tàu cao tốc này cũng được sử dụng để vận chuyển ma túy tổng hợp và cocaine từ Bắc Âu qua Tây Ban Nha sang Algeria.



Trong chiến dịch truy quét, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng, gồm 16 người tại Tây Ban Nha và 4 người tại Bỉ. Cảnh sát cũng đã thu giữ 2 tàu cao tốc công suất 300 và 500 mã lực, một xe bán tải, một động cơ dự phòng, 27 can nhiên liệu, nhiều giấy tờ đăng ký phương tiện, 4 khẩu súng, gần 1,2 kg ma túy tổng hợp dạng bột, 35 điện thoại di động và hơn 12.000 euro tiền mặt.



Theo kết quả điều tra, với việc đã đưa ít nhất 400 người di cư sang Tây Ban Nha, các đối tượng trong đường dây trên đã thu về khoảng 4 triệu euro. Nếu tính cả lợi nhuận từ buôn bán ma túy, tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới 8 triệu euro.



Các điều tra viên cho biết tổ chức tội phạm này hoạt động theo cơ chế xuyên quốc gia có sự phối hợp chặt chẽ. Tại Algeria, các đối tượng tìm kiếm người có nhu cầu di cư và bố trí đưa họ đến các điểm tập kết bí mật để chờ thời tiết thuận lợi mới xuất phát.

Để tối đa hóa lợi nhuận, khi tàu cao tốc từ Tây Ban Nha quay về Algeria, các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy do nhóm cầm đầu ở Bỉ cung cấp.



Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết các đối tượng trong đường dây này thường sử dụng vũ khí để đe dọa, trấn áp nội bộ, giải quyết tranh chấp với các băng nhóm đối thủ và chống lại các lực lượng thực thi pháp luật./.

Europol triệt phá đường dây tội phạm môi trường quy mô toàn cầu Thông cáo của Europol cho biết các tổ chức tội phạm không chỉ tham gia buôn lậu chất thải mà còn liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp như gây ô nhiễm môi trường, rửa tiền, trốn thuế và tham nhũng.

​