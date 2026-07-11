Động đất tại Venezuela: Số nạn nhân thiệt mạng vượt 4.000 người

Ngày 10/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra hôm 24/6 đã tăng lên 4.118 người, trong khi 16.740 người bị thương và hàng nghìn người khác vẫn mất tích.

Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra liên tiếp chỉ cách nhau 39 giây đã tàn phá nặng nề bang ven biển La Guaira, san phẳng nhiều khu dân cư và làm sập hàng loạt tòa nhà cao tầng.

Trận động đất có độ lớn 7,5 được ghi nhận là mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ. Dù lực lượng cứu hộ đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm người sống sót, nhiều gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể người thân dưới các đống đổ nát để có thể mai táng.

Trong ngày 10/7, một dư chấn mạnh có độ lớn 3 cũng làm rung chuyển khu vực trung tâm thủ đô Caracas, gây hoảng loạn và buộc nhiều tòa nhà phải sơ tán.

Công tác khắc phục hậu quả đang đối mặt nhiều khó khăn trong bối cảnh hệ thống dịch vụ công của Venezuela suy yếu sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế. Liên hợp quốc trước đó đã phát động lời kêu gọi viện trợ khẩn cấp gần 300 triệu USD để hỗ trợ hoạt động cứu trợ và tái thiết.

Venezuela cũng đề nghị giải phóng các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, trong đó có khoảng 30 tấn vàng đang được lưu giữ tại Anh, nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả động đất.

Trong khi đó, Nhật Bản ngày 10/7 thông báo sẽ viện trợ khẩn cấp 3,5 triệu USD thông qua các tổ chức quốc tế để hỗ trợ người dân Venezuela. Khoản hỗ trợ sẽ được sử dụng để cung cấp lương thực, dịch vụ y tế, nơi ở tạm thời và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các nạn nhân.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cũng cho biết Tokyo sẽ cử thêm đội cứu trợ thiên tai thứ hai đến Venezuela nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, Nhật Bản đã quyết định viện trợ vật tư cứu trợ khẩn cấp vào cuối tháng 6 và triển khai đội y tế cứu trợ đầu tiên từ đầu tháng 7. Ngoại trưởng Motegi khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế và các đối tác nhân đạo để hỗ trợ Venezuela ứng phó hiệu quả với thảm họa này./.

10 ngày giữa tâm chấn Venezuela: Hành trình của trách nhiệm và tình người Trong điều kiện khắc nghiệt sau trận động đất, đoàn cứu hộ QĐND Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ người dân và lan tỏa hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và giàu nghĩa tình.