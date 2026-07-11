Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sỹ

Ngày 11/7, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Đồng Nai long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ, được quy tập ở trong nước và tại nước bạn Campuchia; dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515), cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và đông đảo người dân.

Đọc điếu văn truy điệu, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời chia sẻ nỗi đau thương mất mát và lòng tiếc thương vô hạn đến các gia đình, thân nhân các liệt sỹ.

Theo lãnh đạo thành phố Đồng Nai, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin liệt sỹ cũng như việc chăm sóc, sửa chữa, duy tu nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công luôn được thành phố quan tâm.

Từ năm 2002 đến năm 2026, các thành viên Đội K72 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí; cất bốc được hơn 4.000 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước và nước ngoài về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thực hiện nghi lễ truy điệu, án táng 63 hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc, được 63 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ; trong đó có 62 bộ hài cốt liệt sỹ được quy tập tại Campuchia và 1 bộ hài cốt liệt sỹ quy tập trong nước.

Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, 63 bộ hài cốt của các liệt sỹ đợt này chưa xác định được tên tuổi, quê quán; có 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khẳng định, dù có rất nhiều khó khăn phía trước nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào. Đội K72 sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội hy sinh trong chiến tranh cho đến khi không còn thông tin nữa mới thôi.

Sau lễ viếng, truy điệu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu Trung ương, Quân khu 7 và thành phố Đồng Nai thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Phước, Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai./.

Nỗ lực, tận tâm xác minh danh tính các liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cần được thực hiện tận tâm, trách nhiệm và bằng cả trái tim.