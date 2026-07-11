Mái nhà chung của những người mang dòng họ Trần Việt Nam tại Lào

Tối 10/7 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ ra mắt chính thức Câu lạc bộ Họ Trần Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Thành hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, cùng đông đảo bà con, con cháu họ Trần đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào có lịch sử hình thành lâu đời, luôn đoàn kết, gắn bó và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại, cũng như vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trong dòng chảy đó, các thế hệ họ Trần tại Lào đã có mặt ở nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực nhưng chưa có một tổ chức chung để kết nối thường xuyên. Ý tưởng thành lập Câu lạc bộ Họ Trần Việt Nam tại Lào xuất phát từ nhu cầu gắn kết tự nhiên, gìn giữ giá trị truyền thống và hướng về cội nguồn của bà con xa quê hương.

Đặc biệt, sự hiện diện của Đền thờ Đức Thánh Trần tại thủ đô Vientiane từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần, sợi dây kết nối văn hóa thiêng liêng của kiều bào. Từ những lần cùng nhau dâng hương, gìn giữ ngôi đền, con cháu họ Trần đã thống nhất việc thành lập câu lạc bộ tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Trần Văn Hanh - tân Chủ tịch Câu lạc bộ Họ Trần Việt Nam tại Lào - nhấn mạnh câu lạc bộ được thành lập và hoạt động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, minh bạch và không vụ lợi.

Chủ tịch Câu lạc bộ Họ Trần Việt Nam tại Lào Trần Văn Hanh phát biểu. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Mỗi thành viên tham gia câu lạc bộ không chỉ để sinh hoạt giao lưu, mà quan trọng hơn là để đóng góp trí tuệ, thời gian, công sức nhằm tạo dựng một điểm tựa vững chắc cho cộng đồng.

Câu lạc bộ Họ Trần Việt Nam tại Lào ra đời mang sứ mệnh thiêng liêng là gắn kết các thế hệ, nhắc nhở con cháu giữ gìn đạo lý “uống nước nhớ nguồn," hiếu kính với tổ tiên và sống có trách nhiệm với xã hội sở tại.

Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, đây sẽ là không gian văn hóa để gìn giữ những giá trị cốt lõi mà cha ông đã truyền lại trên đất nước Triệu Voi.

Về phương hướng hành động của câu lạc bộ trong thời gian tới, ông Trần Văn Năng - Phó Chủ tịch câu lạc bộ - cho biết sẽ tập trung triển khai các mục tiêu thiết thực nhằm nhanh chóng ổn định nếp sinh hoạt định kỳ, xây dựng quy chế chặt chẽ, đồng thời đẩy mạnh kết nối và thu hút thêm nhiều hội viên tại các địa phương của Lào, trong đó đặc biệt chú trọng tới thế hệ trẻ và du học sinh nhằm khơi dậy lòng tự hào dòng họ.

Song song với công tác phát triển tổ chức, câu lạc bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm duy trì trang nghiêm các hoạt động dâng hương, tưởng niệm tại Đền thờ Đức Thánh Trần, đồng thời tích cực đóng góp nguồn lực trong khả năng để bảo tồn, phát huy giá trị ngôi đền, giữ vững vị trí là điểm tựa tâm linh và sợi dây kết nối linh thiêng của kiều bào.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Họ Trần Việt Nam tại Lào cam kết thắt chặt khối đại đoàn kết cộng đồng thông qua việc tham gia, phối hợp chặt chẽ với Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và các hội đoàn khác để phát động các phong trào tương thân tương ái, hỗ trợ hội viên khó khăn, khuyến học khuyến tài, cũng như giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Họ Trần Việt Nam tại Lào Trần Văn Năng báo cáo phương hướng hành động của Câu lạc bộ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Hướng về tương lai lâu dài, câu lạc bộ sẽ đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ luôn tôn trọng phong tục tập quán, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, thân thiện và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Lễ ra mắt câu lạc bộ Họ Trần Việt Nam tại Lào khép lại trong niềm hân hoan và sự kỳ vọng lớn lao của toàn thể kiều bào tham dự. Sự kiện một lần nữa khẳng định, dù đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, dòng máu lạc hồng và ý thức cội nguồn vẫn luôn cháy bỏng trong tim mỗi người con đất Việt.

Với một bộ máy lãnh đạo tâm huyết, tôn chỉ hoạt động đúng đắn và trên hết là sự đồng lòng, nhất trí của toàn thể bà con, câu lạc bộ Họ Trần Việt Nam tại Lào chắc chắn sẽ từng bước vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, phát triển vững mạnh và hứa hẹn sẽ thực sự trở thành “mái nhà chung” ấm áp, nghĩa tình - nơi gắn kết quá khứ vẻ vang với tương lai tươi sáng, giúp con cháu họ Trần tiếp tục tỏa sáng trên đất nước Lào anh em, xứng đáng với truyền thống “Hào khí Đông A” muôn đời tự hào của dòng họ./.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào Chiều 5/2/2026, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.