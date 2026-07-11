Kỳ thủ gốc Việt Lily Nguyễn Đoàn Bảo Anh Angelina giành chức vô địch châu Âu U12

Cộng đồng người Việt tại Ba Lan vừa đón nhận tin vui khi kỳ thủ trẻ Nguyễn Đoàn Bảo Anh Angelina (tên thường gọi ở nhà là Lily) xuất sắc giành huy chương Vàng và danh hiệu Vô địch châu Âu nội dung cờ chớp nữ U12, đồng thời giành huy chương Bạc và danh hiệu Á quân châu Âu nội dung cờ nhanh nữ U12 tại Giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp trẻ châu Âu lần thứ 25.

Giải đấu diễn ra từ ngày 6 đến 10/7/2026 tại thành phố Rzeszów (Ba Lan), quy tụ hàng trăm kỳ thủ trẻ xuất sắc đến từ khắp châu Âu.

Ở nhóm tuổi nữ U12, hơn 70 kỳ thủ nữ hàng đầu châu Âu đã tham gia tranh tài.

Sau hai ngày thi đấu cờ nhanh, Lily giành huy chương Bạc và danh hiệu Á quân châu Âu.

Sang ngày thi đấu cờ chớp, em tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để bước lên bục cao nhất, trở thành Nhà vô địch châu Âu U12.

Sinh ra tại Ba Lan trong một gia đình người Việt Nam và mang quốc tịch Ba Lan, Lily bắt đầu học cờ với huấn luyện viên riêng từ năm 3 tuổi rưỡi và tham dự giải đấu đầu tiên khi mới 4 tuổi.

Từ năm 8 tuổi đến nay, em liên tục giành được các huy chương Vàng, Bạc và Đồng tại các Giải vô địch trẻ Ba Lan, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm những kỳ thủ xuất sắc nhất cả nước ở lứa tuổi của mình.

Những thành tích nổi bật giúp em thường xuyên được Liên đoàn Cờ vua Ba Lan triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia.

Bên cạnh đó, Lily cũng nhiều lần được lựa chọn đại diện Ba Lan tham dự các Giải vô địch châu Âu và Giải vô địch thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Theo bảng xếp hạng Elo của FIDE tháng 7/2026, Lily hiện đứng thứ 6 châu Âu và thứ 17 thế giới ở lứa tuổi nữ U12 trong nội dung cờ tiêu chuẩn - thể thức được xem là danh giá nhất của cờ vua.

Ở nội dung cờ nhanh, em hiện xếp hạng 3 châu Âu và hạng 11 thế giới. Những con số này cho thấy Lily đang thuộc nhóm những kỳ thủ nữ trẻ xuất sắc nhất châu Âu và thế giới ở lứa tuổi của mình.

Đặc biệt, tại Prague International Chess Festival 2026, Lily được lựa chọn tham gia nhóm Futures gồm 10 nữ kỳ thủ trẻ triển vọng. Em là một trong những kỳ thủ nhỏ tuổi nhất của nhóm và đã để lại nhiều ấn tượng chuyên môn trong môi trường quy tụ các tài năng trẻ hàng đầu.

Kỳ thủ trẻ Nguyễn Đoàn Bảo Anh Angelina giành huy chương Vàng và danh hiệu Vô địch châu Âu môn cờ chớp.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của Lily trong năm 2026 là màn trình diễn tại sự kiện Superbet Rapid & Blitz tổ chức ở Warsaw. Tại đây, em được mời tham gia một ván đấu biểu diễn đặc biệt theo thể thức đồng loạt, nơi một đội gồm các siêu đại kiện tướng hàng đầu thế giới cùng phối hợp thi đấu với các khách mời.

Đội hình này có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng cờ vua thế giới như Đương kim Vô địch Thế giới Gukesh Dommaraju, Fabiano Caruana, Alireza Firouzja, Wesley So, Hans Niemann, Jan-Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek cùng nhiều đại kiện tướng hàng đầu khác.

Tham gia sự kiện còn có gần 20 khách mời đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có các vận động viên thể thao và nhân vật được công chúng biết đến.

Kết thúc ván đấu, Lily là người duy nhất giành chiến thắng trước đội các siêu đại kiện tướng. Thành tích đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng cờ vua quốc tế.

Kênh truyền thông cờ vua nổi tiếng ChessBase India sau đó đã thực hiện riêng một video trên YouTube để giới thiệu về chiến thắng của em tại sự kiện.

Bên cạnh thành tích thi đấu, Lily cũng nhận được sự quan tâm của truyền thông Ba Lan. Nhiều tờ báo, đài phát thanh, kênh truyền hình và các phương tiện truyền thông của nước sở tại đã đưa tin về những kết quả nổi bật mà em đạt được trong những năm qua.

Thành tích tại Giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp trẻ châu Âu năm nay tiếp tục nối dài chuỗi kết quả ấn tượng của Lily trên đấu trường quốc tế.

Kỳ thủ trẻ Nguyễn Đoàn Bảo Anh Angelina giành huy chương Bạc và danh hiệu Á quân châu Âu môn cờ nhanh.

Trước đó, tại Giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp trẻ châu Âu lần thứ 23 được tổ chức tại Prague (Cộng hòa Séc), khi còn thi đấu ở lứa tuổi nữ U10, em đã xuất sắc giành hai huy chương Bạc ở cả nội dung cờ nhanh và cờ chớp.

Từ hai huy chương Bạc châu Âu ở lứa tuổi U10 đến huy chương Bạc cờ nhanh và huy chương Vàng cờ chớp ở lứa tuổi U12, Lily đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng năm.

Những kết quả đó phản ánh quá trình rèn luyện bền bỉ, sự trưởng thành về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu của một kỳ thủ trẻ đang từng bước khẳng định vị trí trong nhóm hàng đầu châu Âu.

Đằng sau những thành công của Lily là sự đồng hành bền bỉ của gia đình, các huấn luyện viên, câu lạc bộ Hetman Katowice, nhà trường cùng những người đã luôn tin tưởng và tạo điều kiện để em theo đuổi đam mê cờ vua.

Ở tuổi 12, Lily vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, những thành tích mà em đã đạt được cho thấy hình ảnh của một kỳ thủ trẻ tài năng, kỷ luật và giàu khát vọng.

Thành công của Lily không chỉ là niềm tự hào của gia đình và cộng đồng người Việt tại Ba Lan mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, ý chí vươn lên và khả năng hội nhập thành công của thế hệ trẻ gốc Việt trên đấu trường quốc tế./.

Chân dung cô bé 8 tuổi gốc Việt vô địch cờ vua truyền thống Ba Lan Cô bé gốc Việt, Bảo Anh Angelina Nguyễn Đoàn, sinh năm 2014, từng vô địch giải cờ vua truyền thống Ba Lan, giành vé tham dự giải vô địch cờ vua châu Âu và Thế giới trong năm qua.

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