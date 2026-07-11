Xử lý hồ sơ điện tử góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Việc này góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ, thanh toán nghĩa vụ tài chính, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến; qua đó giảm thời gian, chi phí đi lại và số lần giao dịch trực tiếp với cơ quan hành chính...

Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lạng Sơn đã cung cấp 2.080 dịch vụ công trực tuyến gồm: 959 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 967 dịch vụ công trực tuyến một phần và 154 dịch vụ chưa được cung cấp trực tuyến.

Trên hệ thống có 362 quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp xã được đồng bộ theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Năm 2025, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 456.108 hồ sơ; trong đó giải quyết trước hạn 334.567 hồ sơ, chiếm 73,35%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 127.527 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp chiếm 1,61%, tiếp nhận trực tuyến 98,38%; số hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn chiếm trên gần 100%.

Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Người dân, doanh nghiệp sau khi giải quyết thủ tục hành chính đều đánh giá rất hài lòng và hài lòng, không có đánh giá không hài lòng.

Ông Nguyễn Minh Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn cho biết, 100% hồ sơ thủ tục hành chính tại trung tâm được tiếp nhận, theo dõi, xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử giúp nâng cao năng suất, tăng tính minh bạch, dễ dàng giám sát toàn bộ quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời dữ liệu số được tái sử dụng, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Anh Hoàng Giàu Chắn (xã Công Sơn) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để làm các thủ tục liên quan đến bảo hiểm. Anh Chắn nhận thấy việc giải quyết các thủ tục hành chính trên nền tảng số giúp giảm bớt các thủ tục rườm rà, thời gian giải quyết nhanh, hiệu quả.

Bà Vũ Thị Kim Hương (sống ở Hà Nội) đã đến trung tâm để làm các thủ tục về đất đai của gia đình, các thủ tục hành chính về giấy tờ được giải quyết trong thời gian ngắn.

Lĩnh vực đất đai trước đây thường phải mất vài ngày mới giải quyết xong. Tuy nhiên hiện nay nhờ được sự hướng dẫn của cán bộ trung tâm nên chỉ trong thời gian ngắn, các thủ tục của bà đã được hoàn tất. Điều này giúp tiết kiệm cho gia đình nhiều thời gian và chi phí đi lại.

Bà Hương cảm thấy rất hài lòng khi thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; mong muốn cán bộ, các cấp chính quyền tiếp tục phát huy hiệu quả, số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Ông Dương Công Vượng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Vũ Lễ cho hay, trung tâm đã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Toàn bộ hồ sơ tiếp nhận mới được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã luôn đạt mức cao.

Để tiếp tục chuyển đổi số đạt hiệu quả trong cải cách hành chính mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân quét mã QR Code để lấy thông tin về lĩnh vực quan tâm. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Trong đó, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt, tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xóa vùng trắng sóng, khắc phục vùng lõm sóng tại các thôn, bản.

Đồng thời, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực như đầu tư, đất đai, xây dựng, sản xuất, kinh doanh.

Lạng Sơn xác định duy trì phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; phấn đấu cải thiện rõ nét các chỉ số cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và kỹ năng phục vụ nhân dân trong toàn tỉnh./.

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