Tòa án Nhân dân Tối cao chuyển địa điểm tiếp công dân từ ngày 13/7

Tòa án Nhân dân Tối cao vừa thông báo chuyển địa điểm tiếp công dân nhằm đáp ứng yêu cầu công tác; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đến liên hệ, thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Theo thông báo, thực hiện chủ trương sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của Tòa án Nhân dân Tối cao, kể từ ngày 13/7/2026, địa điểm tiếp công dân của Tòa án Nhân dân Tối cao được chuyển từ số 262 Đội Cấn, phường Ngọc Hà đến số 1 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Từ thời điểm trên, toàn bộ hoạt động tiếp công dân thường xuyên; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các hoạt động khác liên quan công tác tiếp công dân của Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ được thực hiện tại địa chỉ mới.

Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công dân khi đến liên hệ công tác hoặc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng địa điểm mới để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Đáng chú ý, địa điểm tiếp công dân mới sẽ được đầu tư hệ thống kết nối trực tuyến với phòng tiếp công dân của Tòa án nhân dân các địa phương, tạo điều kiện trao đổi thông tin, phối hợp xử lý vụ việc kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của ngành Tòa án./.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.