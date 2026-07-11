Cháy lớn thiêu rụi nhà 3 tầng gần trụ sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng

Khoảng 8h ngày 11/7, tại căn nhà ba tầng số 132, đường Phan Đăng Lưu, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng bất ngờ xảy ra cháy lớn. Đám cháy đã thiêu rụi phần lớn căn nhà ba tầng.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, khoảng 8h cùng ngày, tầng 2 căn nhà số 132 bất ngờ có nhiều khói kèm theo tiếng nổ. Ngay khi phát hiện cháy, nhân dân đã hô hoán và gọi báo cháy tới lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (114).

Căn nhà ở gần trụ sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nên chỉ vài phút sau, lực lượng chữa cháy đã có mặt tiếp cận hiện trường. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, căn nhà số 132 có một hệ thống cột viễn thông cao khoảng 7m lắp đặt trên mái nhà. Cùng với đó là hệ thống lớn cáp thông tin chạy từ cột viễn thông vắt xuống mặt tiền và vòng vào tầng 3 của căn nhà.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc và thống kê thiệt hại.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hải Phòng), trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố Hải Phòng, số vụ cháy và thiệt hại do cháy đã giảm mạnh.

Cụ thể, toàn thành phố chỉ xảy ra 22 vụ cháy và 1 vụ nổ, làm 1 người bị thương, không có người tử vong; thiệt hại về tài sản ước tính trên 570 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy giảm 111 vụ, tương đương 83%, trong khi thiệt hại về tài sản giảm 56%.

Trong công tác chữa cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động 59 lượt xe chữa cháy cùng 369 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia xử lý kịp thời các vụ việc, đồng thời cứu được 34 người thoát nạn an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.

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