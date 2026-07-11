Nỗ lực, tận tâm xác minh danh tính các liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 11/7, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và thăm, kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; Nơi thờ Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng và Nhà quàn hài cốt liệt sỹ mới được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên thực địa tại địa điểm khai quật, cất bốc, quy tập và xác minh thông tin, lấy mẫu xác định thông tin liệt sỹ; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, công tác thương binh, liệt sỹ luôn được Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân đội đặc biệt quan tâm ngay từ những năm kháng chiến; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tích cực của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác số hóa, lấy mẫu để xác định thông tin liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, cao cả, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, người có công.

Thế hệ hôm nay phải làm hết sức mình, nỗ lực cao nhất để thực hiện chủ trương của Đảng, đáp lại mong mỏi của nhân dân, đặc biệt là thân nhân các liệt sỹ.

Việc tiếp tục tìm kiếm, xác minh danh tính không chỉ góp phần thực hiện trọn vẹn chính sách đối với liệt sỹ và thân nhân, mà còn bổ sung những tư liệu quý, làm rõ hơn một giai đoạn lịch sử hào hùng của quân đội, Quân khu 7 và các đơn vị tham gia chiến đấu trong Tết Mậu Thân năm 1968.

“Công việc này phải được tiến hành tận tâm, bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và cả trái tim của người lính. Các đồng chí cần tiếp tục quyết tâm, động viên nhau, đồng thời giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và quan tâm hỗ trợ lực lượng tìm kiếm”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.

Báo cáo kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 ngày tìm kiếm, đến ngày 11/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã cất bốc được 29 hài cốt liệt sỹ, trong đó 13 hài cốt có di vật kèm theo.

Tại khu vực khai quật cho thấy, hài cốt các liệt sỹ được chôn thành hai lớp. Tại lớp thứ nhất, phần lớn di vật được nhận định là của các đơn vị quân giải phóng tham gia chiến đấu trong đợt 1 Tết Mậu Thân 1968.

Công tác cất bốc hài cốt liệt sỹ được tiến hành cẩn trọng, chu đáo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lớp thứ hai, qua nhiều di vật được phát hiện, nhận định ban đầu có thể là hài cốt của các chiến sỹ biệt động tham gia tiến công Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh và Đài truyền hình trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Song song với công tác tìm kiếm, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan chuyên môn lấy mẫu ADN của toàn bộ hài cốt được tìm thấy và đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh phối hợp lấy mẫu ADN của thân nhân các liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, nhất là những trường hợp hy sinh trong giai đoạn 1965-1968, làm căn cứ đối chứng xác minh danh tính các liệt sỹ.

Được biết, lực lượng trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng gồm các cán bộ, chiến sỹ được lựa chọn từ 4 Đội K của Quân khu 7 (K70, K71, K72, K73), đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ./.

Đã quy tập 29 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Tính đến 16h ngày 10/7/2026, sau 5 ngày chính thức triển khai, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 29 bộ hài cốt và một số bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng.