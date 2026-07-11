Phú Thọ thu nhận mẫu ADN của 303 thân nhân liệt sỹ

Ngày 11/7, tại xã Cao Phong (tỉnh Phú Thọ), Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Cao Phong, Thung Nai và Mường Thàng tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được thông tin hoặc danh tính.

Hoạt động nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sỹ, phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng công nghệ ADN, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Theo kết quả rà soát, ba xã Cao Phong, Thung Nai và Mường Thàng có 303 gia đình liệt sỹ chưa tìm được thông tin hoặc chưa xác định được danh tính hài cốt.

Trong đợt này, có 303 thân nhân đủ điều kiện được đăng ký thu nhận mẫu ADN, gồm 103 thân nhân tại xã Cao Phong, 59 thân nhân tại xã Thung Nai và 141 thân nhân tại xã Mường Thàng.

Việc thu nhận mẫu ADN được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ trong xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sỹ.

Tại khu vực lấy mẫu, lực lượng Công an, cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng tình nguyện được bố trí hỗ trợ xuyên suốt quá trình tổ chức. Các thân nhân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thông tin cá nhân, xác minh mối quan hệ huyết thống, lấy mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu theo đúng quy trình kỹ thuật.

Các khâu tiếp nhận, đối chiếu thông tin, lấy mẫu và lưu trữ dữ liệu được thực hiện khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính chính xác; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là các trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu.

Nhiều đoàn viên thanh niên, cán bộ địa phương trực tiếp hỗ trợ đưa đón, hướng dẫn và giúp các cụ già hoàn thiện thủ tục, góp phần để hoạt động diễn ra an toàn, đúng tiến độ.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng của các gia đình vào hành trình tìm lại tên tuổi cho những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Khi cơ sở dữ liệu gene ngày càng được hoàn thiện, khả năng đối sánh với các mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính sẽ được nâng lên, góp phần đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương.

Để chuẩn bị cho đợt thu nhận mẫu, thời gian qua cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tại 3 xã Cao Phong, Thung Nai và Mường Thàng đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, quy trình và điều kiện tham gia lấy mẫu ADN.

Các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách đối tượng, hướng dẫn thân nhân hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ công tác lấy mẫu.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đông đảo thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được danh tính đã hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của việc xây dựng cơ sở dữ liệu gene và tích cực đăng ký tham gia.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phong Hoàng Minh Hiếu cho biết việc xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sỹ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng công nghệ ADN mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm từng bước hiện thực hóa mong mỏi của hàng nghìn gia đình trên cả nước được đón người thân trở về sau nhiều năm xa cách, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và bồi đắp truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thêm căn cứ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở Quảng Trị Nhiều căn cứ lịch sử, khoa học, kết quả khảo sát thực địa và ý kiến nhân chứng đã được làm rõ, tạo cơ sở để Quảng Trị thống nhất mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi.