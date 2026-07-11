Cần Thơ gia hạn giải ngân hơn 41 tỷ đồng vốn đầu tư công sang năm 2026

Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI vừa thông qua Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026.

Đây là nguồn vốn ngân sách trung ương được tập trung để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Theo Nghị quyết, tổng số vốn được đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 hơn 41,1 tỷ đồng. Khoản ngân sách đầu tư công này bao gồm cả nguồn vốn từ năm 2021-2024 đã được chuyển nguồn hợp pháp sang năm 2025 nhưng chưa thực hiện hoặc chưa giải ngân hết.

Việc gia hạn này áp dụng đối với 217 dự án thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trọng điểm nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phân bổ nguồn vốn kéo dài lớn nhất với gần 21,6 tỷ đồng; tiếp theo là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với hơn 17,6 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với hơn 1,9 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có tờ trình trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương.

Theo ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm cả vốn của năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 được chuyển nguồn sang năm 2025) sang năm 2026 nguồn ngân sách nhà nước là cần thiết để thực hiện trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để thực hiện, giải ngân hết 100% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được phép kéo dài sang năm 2026, đúng Luật định và chủ trương của Quốc hội.

Tính đến ngày 31/1/2026, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại Cần Thơ đạt kết quả tích cực, dao động từ hơn 75% đến gần 81% kế hoạch.

Việc cho phép chuyển nguồn và tiếp tục giải ngân lượng vốn còn dư sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc thúc đẩy tiến độ hoàn thành các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.

Cần Thơ chi hơn 174 tỷ đồng hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng Từ ngày 10/7, thành phố Cần Thơ áp dụng mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tổ/tháng nhằm tiếp sức cho các Tổ công nghệ số cộng đồng thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.