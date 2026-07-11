Báo cáo đầu tiên của tân Chủ tịch Fed: Lạm phát vẫn là nỗi lo

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết lạm phát tại Mỹ đã tăng mạnh hơn trong mùa Xuân năm nay do tác động kết hợp của chính sách thuế quan, đà tăng giá năng lượng và làn sóng đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định, tạo điều kiện để Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với chính sách tiền tệ.

Trong báo cáo chính sách tiền tệ gửi Quốc hội Mỹ ngày 10/7, Fed cho biết trong tháng 5/2026, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vẫn gần gấp đôi mục tiêu 2%. Theo Fed, áp lực lạm phát đã gia tăng trong năm nay và tiếp tục ở mức cao so với mục tiêu dài hạn của cơ quan này.

Báo cáo cho rằng các mức thuế quan mới, đà tăng của giá năng lượng sau khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát, cùng nhu cầu đầu tư lớn vào các trung tâm dữ liệu, chip bán dẫn, điện năng và các hạ tầng phục vụ AI đã góp phần làm gia tăng áp lực giá cả.

Việc Fed chính thức đề cập AI như một yếu tố thúc đẩy lạm phát trong ngắn hạn được giới phân tích đặc biệt chú ý. Trước đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhiều lần cho rằng AI về lâu dài sẽ giúp nâng cao năng suất lao động và góp phần kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, ông gần đây cũng thừa nhận những lợi ích này cần thời gian để phát huy, trong khi nhu cầu đầu tư cho hạ tầng AI đang tăng rất nhanh và tạo thêm áp lực lên chi phí.

Báo cáo cũng dành sự quan tâm tới diễn biến cung tiền - nội dung hiếm khi được Fed nhắc tới trong gần một thập niên qua. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016 Fed đề cập đến chỉ số cung tiền M2 trong báo cáo chính sách tiền tệ.

Theo Fed, tốc độ tăng của M2 hiện đã trở lại mức phổ biến trong giai đoạn những năm 2010, trong khi lượng tiền dư thừa được bơm ra nền kinh tế trong đại dịch COVID-19 phần lớn đã được hấp thụ trở lại. Điều này có thể góp phần hạn chế áp lực lạm phát trong thời gian tới.

Báo cáo cũng phản ánh quan điểm mà ông Warsh từng nêu trong phiên điều trần tại Thượng viện hồi tháng 4, khi ông cho rằng lạm phát thường xuất hiện khi chính phủ chi tiêu quá mức và cung tiền tăng quá nhanh.

Về thị trường lao động, Fed đánh giá cung và cầu lao động hiện tương đối cân bằng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp 4,2% của tháng 6 vẫn ở mức thấp. Số lượng vị trí tuyển dụng gần như đi ngang, số lao động bị sa thải vẫn ở mức thấp, còn quy mô lực lượng lao động hầu như không tăng.

Theo Fed, nguồn cung lao động đang tăng chậm lại do hai yếu tố chính là tốc độ nhập cư giảm mạnh và xu hướng già hóa dân số khiến tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên, sự cải thiện mạnh về năng suất lao động đã phần nào bù đắp tình trạng tăng trưởng chậm của lực lượng lao động, giúp năng lực sản xuất của nền kinh tế vẫn tiếp tục mở rộng.

Fed cũng nhận định kinh tế Mỹ duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức vừa phải trong những tháng đầu năm 2026. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng với tốc độ hàng năm 2,1%, nhờ làn sóng đầu tư vào AI. Song tình trạng thị trường nhà ở trì trệ và mức tăng chi tiêu tiêu dùng khiêm tốn vẫn là lực cản đối với tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo lần này là báo cáo chính sách tiền tệ đầu tiên được công bố dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed từ cuối tháng 5. Theo kế hoạch, ông Warsh sẽ điều trần trước các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện Mỹ vào tuần tới để báo cáo về tình hình kinh tế và định hướng chính sách tiền tệ.

Fed đã giữ nguyên lãi suất kể từ tháng 12/2025. Tuy nhiên, lạm phát tiếp tục ở mức cao, đặc biệt sau khi xung đột tại Trung Đông làm giá năng lượng tăng trở lại, đã khiến thị trường ngày càng kỳ vọng Fed sẽ nối lại chu kỳ tăng lãi suất trong năm nay./.

Fed giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp đầu tiên của tân Chủ tịch Lãi suất quỹ liên bang đã được duy trì trong khoảng 3,5%-3,75% kể từ khi ngân hàng trung ương giảm tổng cộng 0,75 điểm phần trăm vào giai đoạn cuối năm 2025.