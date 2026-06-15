Cần Thơ đặt mục tiêu có thêm khoảng 300 doanh nghiệp thành lập mới/năm

Theo ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của thành phố giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, từ nay đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu mỗi năm có thêm khoảng 300 doanh nghiệp thành lập mới, khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân từ 10%/năm và đóng góp khoảng 78-80% GRDP của thành phố. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cần Thơ kỳ vọng khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10-10,5%/năm. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Thành phố xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh và bền vững; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ, qua đó nâng cao năng suất lao động và giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Song song đó, Cần Thơ chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực như đất đai, tín dụng, nhân lực; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu, phát triển các ngành thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và dịch vụ.

Cần Thơ xác định vai trò kiến tạo phát triển, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Do đó, thành phố sẽ tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Với những định hướng này, Cần Thơ kỳ vọng khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10-10,5%/năm, tăng thu ngân sách và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, hướng tới phát triển bền vững, động lực trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 25.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Trong một năm qua, toàn thành phố ghi nhận có gần 5.000 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 có tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đạt gần gấp đôi số doanh nghiệp hiện nay./.

Cần Thơ xây dựng cụm nhân tài công nghệ, đặt nền móng kinh tế số vùng Với sự đồng hành của WB, Cần Thơ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long.

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