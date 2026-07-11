Khánh Hòa bảo đảm minh bạch nguồn lực hỗ trợ người dân sau thiên tai

Ngày 11/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng kinh phí hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do bão, mưa lũ gây ra trong năm 2025 tại tỉnh Khánh Hòa nhằm đảm bảo nguồn lực (bao gồm ngân sách và tiền quyên góp) được phân bổ minh bạch, đúng đối tượng, số lượng, tránh hành vi trục lợi.

Theo báo cáo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, ngay khi tình hình mưa lũ diễn ra phức tạp, bám sát, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, là đơn vị chủ trì công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai đúng với quy định.

Đơn vị đã phát hành Thư kêu gọi vận động ủng hộ, thành lập Ban Tiếp nhận và Điều phối hàng cứu trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra; hướng dẫn 64 xã, phường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thành lập Ban tiếp nhận và Điều phối cấp xã, thông báo đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ tại các xã, phường bị ảnh hưởng, nhằm bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng nhu cầu của người dân.

Ban Thường trực và Ban Vận động Cứu trợ tỉnh tổ chức vận động, tiếp nhận các nguồn ủng hộ bằng tiền và hiện vật từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Riêng kinh phí, Ban đã tiếp nhận hơn 442 tỷ đồng, trong đó có nguồn phân bổ của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, tiến hành điều phối, phân bổ trong 4 đợt với kinh phí trên 390 tỷ đồng cho các địa phương, người dân bị thiệt hại do lũ lụt bằng kinh phí và hiện vật, xây dựng công trình, nhà ở… để khắc phục hậu quả thiên tai.

Hỗ trợ quần áo cho người dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ ở phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Kinh phí còn tồn được chuyển về “Quỹ cứu trợ” của tỉnh để làm kinh phí dự phòng, hỗ trợ tiếp cho các đợt thiên tai, dịch bệnh, sự cố khác.

Bà Trần Thu Mai, Trưởng Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc phân phối, sử dụng nguồn cứu trợ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng quy định. Việc tiếp nhận, quản lý, hạch toán, theo dõi tiền, hàng cứu trợ được thực hiện đầy đủ bằng sổ sách, chứng từ, bảo đảm đúng quy định.

Thông tin chi tiết các đầu mối tiếp nhận, điều phối tiền, hàng cứu trợ từ tỉnh đến cơ sở, đến người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ được triển khai nhanh chóng, đúng nhu cầu. Ban thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tình hình phân phối nhu yếu phẩm tại các địa phương để điều phối, phân bổ hàng hóa hợp lý, kịp thời, góp phần tăng cường sự đồng thuận của nhân dân đối với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức và cộng đồng xã hội trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài ở tỉnh năm 2025. Trọng tâm là xác định đúng đối tượng thụ hưởng, tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cũng như từ các tổ chức, cá nhân; đánh giá hiệu quả thực tế mang lại.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo đánh giá cao kết quả công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Khánh Hòa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà hỗ trợ nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ, tháng 11/2025. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tỉnh cần quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch việc phân bổ, hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng, đúng mục đích, phát huy hiệu quả thiết thực các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Ủy ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể tổng kinh phí đã hỗ trợ trực tiếp cho người dân; tình hình giải ngân tại các xã, phường và các sở, ngành, bảo đảm toàn bộ nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; chủ động triển khai phòng, chống thiên tai và cứu trợ, sẵn sàng triển khai khi có diễn biến thiên tai bất thường xảy ra.

Đối với nguồn vận động còn dư, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nghiên cứu, ưu tiên hỗ trợ sửa chữa, gia cố nhà ở cho các hộ có nguy cơ dột nát tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo”; xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về công tác an sinh xã hội, cứu trợ và hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và tổ chức cứu trợ khi xảy ra sự cố thiên tai.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, toàn tỉnh có 89 căn nhà bị sập hoàn toàn, 290 căn nhà bị hư hỏng; hơn 20.342ha cây trồng, hơn 664.580 con gia súc, gia cầm; hơn 1.777ha nuôi trồng thủy sản cùng 12.872 ô lồng và một số bè nuôi hàu… bị thiệt hại.

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; công trình thủy lợi, đê điều bị bồi lấp, xói lở; các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, hạ tầng viễn thông... bị ảnh hưởng nặng. Tổng thiệt hại ước khoảng 6.058 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại tài sản của người dân)./.

Khánh Hòa: Quyết tâm “băng đồi, vượt suối” dựng xây mái ấm cho người dân vùng lũ Bộ đội Khánh Hòa nỗ lực xây dựng nhà mới, giúp người dân vượt qua thiên tai, mang lại niềm vui và cuộc sống ổn định sau lũ lụt lịch sử 2025.