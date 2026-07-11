Biên phòng Lào Cai triệt phá đường dây mua bán người xuyên biên giới

Chiều 11/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông tin, đơn vị vừa bóc gỡ thành công một đường dây mua bán người xuyên biên giới từ Điện Biên qua Lào Cai sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 6/7, đơn vị tiếp nhận đơn tố giác từ nạn nhân Hạng Thị C (sinh năm 2010, trú tại tỉnh Điện Biên). Theo trình báo, nạn nhân bị các đối tượng dùng thủ đoạn vẽ ra “viễn cảnh giàu sang,” dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng Thào A Khua, người ở cùng địa phương với nạn nhân đã sử dụng mạng xã hội Facebook để tiếp cận, thao túng tâm lý, liên tục vẽ ra viễn cảnh cuộc sống giàu sang, hạnh phúc nhằm lôi kéo nạn nhân sang Trung Quốc lấy chồng với giá 9 vạn nhân dân tệ.

Mặc dù gia đình phản đối do tuổi còn quá nhỏ nhưng nạn nhân vẫn bị các đối tượng lừa ép ra bến xe để lên Lào Cai, sau đó vượt biên sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, đối tượng cầm đầu đường dây này là người phía bên kia biên giới, có tên là Giống, người gốc ở tỉnh Điện Biên, lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, lực lượng Biên phòng đã bắt giữ 2 đối tượng là Hạng Seo Dũng (sinh năm 2003) và Hạng Thị Mua (sinh năm 1994), đều là người dân tộc Mông, trú tại thôn Nàn Lý, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang.

Hai đối tượng này trực tiếp liên hệ giao dịch, nhận tiền và đưa người qua Trung Quốc bán.

Vụ án đang được các lực lượng chức năng mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Xử lý nghiêm tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, mua bán người Kế hoạch hành động về phòng, chống mua bán người năm 2026 đặt trọng tâm vào việc phát hiện, xử lý các đường dây lừa đảo, mua bán người núp bóng tuyển dụng trực tuyến và hoạt động xuyên biên giới.