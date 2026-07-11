Quảng Trị: Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Ân (33 tuổi) và Dương Đăng Cường (48 tuổi), cùng trú tại thành phố Huế, để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép."

Trước đó, tối 3/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an phường Đồng Sơn (tỉnh Quảng Trị) kiểm tra hai ôtô lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc-Nam, phát hiện 10 công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe ôtô biển kiểm soát 75A-259.72 do Nguyễn Phúc Ân điều khiển chở 5 công dân Trung Quốc; xe ôtô biển kiểm soát 75A-096.60 do Dương Đăng Cường điều khiển chở 5 công dân Trung Quốc còn lại.

Tại cơ quan điều tra, hai bị can khai nhận được thuê vận chuyển số người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh, cư trú hợp pháp từ thành phố Đà Nẵng ra Hà Nội để những người này tiếp tục tìm đường xuất cảnh trái phép trở về Trung Quốc.

Cả 10 công dân Trung Quốc cũng thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép," đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Khuyến cáo về thủ đoạn tổ chức xuất nhập cảnh, di cư trái phép Bộ Công an khuyến cáo người dân về những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

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