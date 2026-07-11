An Giang: Huy động mọi phương tiện tìm kiếm nạn nhân vụ lật cano ở Phú Quốc

Chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang phối hợp với lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong vụ lật cano du lịch ở Phú Quốc nhằm hạn chế những tổn thất, thương vong có thể xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều 11/7. Canô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pear Island chở hơn 30 du khách cùng các thành viên tổ lái di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài vùng biển An Thới về Cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400m, chiếc canô bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp cùng người dân tiếp cận hiện trường để ứng cứu các nạn nhân.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời, hơn 20 người đã được đưa vào bờ và đang được hỗ trợ y tế tích cực.

Hiện, chính quyền đặc khu Phú Quốc tiếp tục cùng các lực lượng huy động mọi phương tiện để tìm kiếm những người còn lại; yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc này./.

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