Huy động tối đa nguồn lực cứu chữa nạn nhân vụ lật canô tại Phú Quốc

Ngay sau vụ lật ca nô nghiêm trọng trên vùng biển Phú Quốc (An Giang), đặc khu Phú Quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho các du khách quốc tịch Ấn Độ.

Mọi hoạt động được triển khai với tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian nhằm bảo đảm cứu chữa kịp thời các nạn nhân.

Ngay khi nhận tin báo vụ tai nạn, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc kích hoạt hệ thống “Báo động đỏ toàn bệnh viện,” khẩn trương điều động xe cứu thương cùng các kíp cấp cứu tinh nhuệ ra hiện trường, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực y tế tại bệnh viện ứng cứu.

Sau gần 2 giờ hồi sức tích cực, 2 bệnh nhân nặng đã qua cơn nguy kịch, được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi. Hiện tại, bệnh nhân đã hồi tỉnh và các chỉ số sinh tồn ổn định.

Đến 18 giờ 15 phút ngày 11/7, bệnh viện tiếp nhận thêm 15 nạn nhân đã tỉnh táo, vào viện để thăm khám, tầm soát chấn thương, phục hồi thể trạng chuyên sâu.

Bác sỹ Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc cho biết, trong số các nạn nhân bệnh viện tiếp nhận điều trị, có hai ca đều suy hô hấp nặng.

Đến nay, một bệnh nhân đã hồi phục và đang được bệnh viện tiếp tục theo dõi, đánh giá trước khi xem xét cho xuất viện. Hiện còn một bệnh nhân đang điều trị do có bệnh lý nền nặng.

Bệnh viện đang phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị, với kỳ vọng sức khỏe của bệnh nhân sẽ sớm cải thiện.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân, phối hợp ngoại giao quốc tế cũng đang được địa phương triển khai khẩn trương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa chia sẻ, các cơ quan chức năng đang tập trung triển khai công tác hỗ trợ, chăm lo cho các nạn nhân.

Trước mắt, chủ phương tiện gặp sự cố thống nhất hỗ trợ 1.000 USD cho mỗi nạn nhân tử vong, 500 USD/người đối với các trường hợp bị thương. Về phía chính quyền, mỗi trường hợp tử vong được hỗ trợ 26 triệu đồng (tương đương khoảng 1.000 USD).

Các thủ tục liên quan đến điều tra, hộ tịch và các vấn đề pháp lý khác đang được các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân các nạn nhân, sớm hoàn tất thủ tục để đưa các nạn nhân về nước.

Sự vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của ngành y tế, các lực lượng chức năng, cùng sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh An Giang đã góp phần đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, điều trị nạn nhân và hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn và hợp tác quốc tế.

(Danh sách người nước ngoài bị tai nạn trong tập tin đính kèm)./.

Vụ lật canô tại Phú Quốc: Lực lượng cảnh sát biển tham gia cứu nạn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 2002 cùng hai xuồng CSB 711 và 712 cơ động khẩn cấp đến hiện trường triển khai cứu hộ vụ lật canô.