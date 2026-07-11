Vùng biên Thanh Thủy chu đáo đón những người trở về chiến trường Vị Xuyên

Đầu tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền đất nước đổ về vùng biên Thanh Thủy (Tuyên Quang) để dự Lễ giỗ trận Vị Xuyên. Không khí tri ân hiện diện trên từng cung đường, từng điểm di tích lịch sử.

Chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, dân quân và các tổ chức đoàn thể đang khẩn trương chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân về dâng hương, tưởng niệm những người đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc.

Tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ Mặt trận Vị Xuyên trên Cao điểm 468, Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Cây hương Thanh Sơn và nhiều địa chỉ đỏ khác trên địa bàn xã Thanh Thủy, dòng người ngày một đông. Nhiều cựu chiến binh sau hàng chục năm mới trở lại chiến trường xưa, mang theo ký ức về những người đồng đội mãi mãi nằm lại nơi biên cương.

Để phục vụ chu đáo cho các đoàn về tri ân, chính quyền xã Thanh Thủy đã chủ động bố trí các khu vực đỗ xe, điểm đón tiếp, nơi cung cấp thông tin, hướng dẫn di chuyển và lực lượng hỗ trợ thường trực tại các điểm di tích.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan cũng được triển khai đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và các đoàn đại biểu.

Ông Lê Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy, cho biết lượng người về địa phương trong dịp Lễ giỗ trận năm nay dự kiến tăng cao, đặc biệt trước ngày chính lễ 12/7. Vì vậy, xã đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ công an, quân sự, dân quân tự vệ đến các tổ chức đoàn thể để bảo đảm việc đón tiếp được chu đáo, an toàn và trang nghiêm.

Ủy ban Nhân dân xã cũng bố trí các điểm tiếp nhận thông tin liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ khi có thông tin mới.

Trong những ngày tháng bảy tri ân, Đoàn Thanh niên xã Thanh Thủy đã huy động hàng chục đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phục vụ Lễ giỗ trận Vị Xuyên.

Ngay từ sáng sớm, các đội hình thanh niên tình nguyện đã có mặt tại các điểm đón tiếp, bãi đỗ xe, khu vực Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên để hướng dẫn đường đi, phân luồng giao thông, hỗ trợ các đoàn đại biểu, cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ di chuyển, dâng hương, thắp nến tri ân. Nhiều đoàn viên còn chủ động giúp các cựu chiến binh lớn tuổi mang hành lý, dìu đỡ lên các khu vực hành lễ, chuẩn bị nước uống, ghế nghỉ và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Cựu chiến binh tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại mộ liệt sỹ tập thể ở Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Chị Đặng Thị Hương, Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy cho biết Ban Chấp hành Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch từ nhiều ngày trước, phân công đoàn viên theo từng nhóm, từng vị trí cụ thể để bảo đảm mọi hoạt động diễn ra chu đáo, an toàn.

"Được góp một phần công sức phục vụ các bác cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ là niềm vinh dự đối với tuổi trẻ địa phương. Mỗi lời hỏi thăm, mỗi sự hỗ trợ nhỏ đều là cách để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc," chị Hương chia sẻ.

Theo chị Hương, với đoàn viên, thanh niên Thanh Thủy, đây không chỉ là nhiệm vụ tình nguyện mà còn là dịp được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện về chiến trường Vị Xuyên từ chính các cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ. Những ký ức, sự hy sinh và tình đồng đội của các thế hệ đi trước trở thành bài học sinh động, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Sự chu đáo của chính quyền và lực lượng thanh niên địa phương đã để lại nhiều xúc động đối với những người lính năm xưa trở về chiến trường Vị Xuyên.

Trong dòng người lặng lẽ dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ, ông Nguyễn Đức Ngân (tỉnh Nghệ An), cựu chiến binh từng chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên, không giấu được niềm xúc động. Nhiều năm nay, cứ đến dịp tháng Bảy, ông cùng những đồng đội ở Vinh, Nam Đàn, Thanh Chương lại hẹn nhau trở về Thanh Thủy để thắp nén hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống.

Ông Ngân chia sẻ năm nay cũng như nhiều năm trước, đoàn của ông đến từ sáng sớm. Sau khi dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ, cả đoàn sẽ tiếp tục về Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên - nơi có ngôi mộ tập thể của tiểu đoàn ông từng chiến đấu. Đó là điểm dừng chân không thể thiếu trong mỗi chuyến trở lại chiến trường xưa, nơi hài cốt nhiều đồng đội đã được quy tập sau nhiều năm tìm kiếm.

"Mỗi lần trở lại đây, tôi lại nhớ đồng đội. Nhiều người đã nằm lại mãi mãi trên những điểm cao. Chúng tôi còn sống thì còn trở về để thắp cho anh em một nén hương, để kể rằng đất nước hôm nay đã bình yên. Hôm nay được chính quyền và các cháu thanh niên đón tiếp tận tình, hướng dẫn chu đáo, chúng tôi rất cảm động. Điều đó cho thấy sự hy sinh của đồng đội không bao giờ bị lãng quên," ông Ngân nghẹn ngào nói.

Nhiều phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang đến nay vẫn chưa xác định được danh tính liệt sỹ. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Đối với những cựu chiến binh như ông Nguyễn Đức Ngân, hành trình về Vị Xuyên không đơn thuần là một chuyến đi tri ân mà còn là cuộc trở về với ký ức của tuổi trẻ, với những người đồng đội đã gửi lại thanh xuân nơi biên cương Tổ quốc. Mỗi nén hương được thắp lên là một lời hẹn sẽ còn trở lại, để những cái tên đã hóa thành bất tử mãi được nhắc nhớ trong lòng những người còn sống và các thế hệ hôm nay.

Không chỉ đón tiếp các đoàn về tri ân, xã Thanh Thủy còn tăng cường tuyên truyền, tiếp nhận thông tin liên quan đến việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn. Các điểm tiếp nhận thông tin được bố trí để cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân thuận tiện cung cấp tư liệu, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm những người còn nằm lại trên chiến trường.

Giữa dòng người nối dài về các điểm di tích trên mảnh đất Thanh Thủy, những cái bắt tay, những lời hỏi thăm ân cần, màu áo xanh của tuổi trẻ cùng sự tận tâm của các lực lượng phục vụ đang góp phần làm ấm lòng những người trở về chiến trường xưa. Đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một ngày lễ mà còn là sự tiếp nối của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" để ký ức về những người đã ngã xuống luôn được gìn giữ bằng lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay./.

Vị Xuyên những ngày tháng Bảy đổ lửa - Nơi ký ức còn mãi Từ mọi miền Tổ quốc, thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ và đông đảo người dân về Vị Xuyên để thắp nén tâm hương, cúi đầu tưởng niệm những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì đất nước.

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