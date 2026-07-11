Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Tính đến hết ngày 11/7, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN hài cốt tại 733 trong số 803 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính (đạt hơn 91% kế hoạch), hướng tới hoàn thành mục tiêu trước Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7).

Đây là kết quả thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động.

Hiện tại, đã có 14/15 địa phương của tỉnh Quảng Ninh hoàn thành công tác này. Lực lượng chức năng đang tập trung dồn lực để hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Móng Cái 3 nhằm đưa tỉnh về đích sớm so với kế hoạch.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, địa phương đang quản lý 22 nghĩa trang liệt sỹ với 3.802 phần mộ phân bổ tại 15 xã, phường và đặc khu; trong đó có 803 phần mộ chưa rõ thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định.

Trước đó, tính đến ngày 9/7, toàn tỉnh đã thu được 636 mẫu hài cốt đảm bảo chất lượng. Trong số các phần mộ chưa thể lấy mẫu, có 32 mộ không còn tiểu quách, 28 mộ có tiểu quách nhưng không còn hài cốt và 13 mộ có hài cốt đã mủn mục, không đủ điều kiện thực hiện.

Quy trình rà soát, khai quật và bảo quản sinh phẩm được các lực lượng phối hợp triển khai nghiêm ngặt, đúng chuyên môn.

Tại một số địa bàn như Nghĩa trang Liệt sỹ phường Việt Hưng - nơi chủ yếu an táng các liệt sỹ thời chống Pháp, các lực lượng chức năng đã phải nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn do nhiều phần mộ chỉ còn lại hiện vật hoặc đất mịn.

Việc tăng tốc thực hiện chiến dịch không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn đáp ứng niềm mong mỏi, khắc khoải tìm kiếm người thân của hàng nghìn gia đình, thân nhân các liệt sỹ trên cả nước./.

Nỗ lực, tận tâm xác minh danh tính các liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cần được thực hiện tận tâm, trách nhiệm và bằng cả trái tim.