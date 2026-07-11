Hưng Yên: Khởi tố 6 bị can gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Văn Giang

Ngày 11/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội "gây rối trật tự công cộng."

Đây là nhóm đối tượng có hành vi tụ tập, đua xe, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Văn Giang vào rạng sáng 5/7.

Trước đó, rạng sáng 5/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến ĐT379 (đoạn qua các xã Văn Giang, Phụng Công, Nghĩa Trụ và Mễ Sở), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên) phát hiện tại khu vực vòng xuyến Văn Giang có khoảng 30 thanh thiếu niên tụ tập, hò hét, dừng đỗ xe dưới lòng đường, gây mất an ninh trật tự.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận kiểm tra, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy, bỏ lại hiện trường một xe môtô bị tháo gương chiếu hậu và dùng khẩu trang che biển kiểm soát.

Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an xã Văn Giang lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời trích xuất camera, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm đối tượng trên đã hẹn nhau từ trước, điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, mang theo tuýp sắt gắn đinh ba, bình xịt hơi cay và nhiều hung khí khác nhằm mục đích thị uy, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến khu vực vòng xuyến Văn Giang, các đối tượng liên tục lạng lách, khua múa, quẹt hung khí xuống mặt đường. Tại đây, một nhóm thanh thiếu niên khác đã dùng gạch, vỏ chai thủy tinh ném vào đoàn xe, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập, làm việc với hơn 20 đối tượng liên quan; thu giữ nhiều xe môtô, ôtô, tuýp sắt gắn đinh ba, bình xịt hơi cay, mặt nạ và các tài liệu liên quan. Đáng chú ý, nhiều trường hợp tham gia là học sinh, chưa đủ 16 tuổi.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trong đêm Ngay trong đêm đầu tiên ra quân tuần tra, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng... lực lượng chức năng đã xử lý 42 trường hợp vi phạm, tạm giữ 30 phương tiện.