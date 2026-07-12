Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cường hỗ trợ điều trị nạn nhân vụ lật canô tại Phú Quốc

Liên quan đến vụ lật canô nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), sáng 12/7, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) đã cử bác sỹ mang theo máy ECMO và trang thiết bị hồi sức để điều trị cho các nạn nhân.

Bác sỹ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, trong chiều 11/7, đơn vị này đã cử ê-kíp y bác sỹ đang hỗ trợ thường xuyên tại Bệnh viện Phú Quốc đến Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc phối hợp cùng đội ngũ y bác sỹ tại đây tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực cho 2 bệnh nhân nặng.

Song song đó, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động các chuyên gia hội chẩn trực tuyến chuyên môn với lực lượng y tế tại Phú Quốc để tìm phương án điều trị tích cực cho các nạn nhân.

Vào 5 giờ sáng 12/7, một ê-kíp các bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm chuyên gia hồi sức tích cực, can thiệp tim mạch cũng đã lên chuyến bay sớm nhất đến Phú Quốc. Các bác sỹ mang theo trang thiết bị thiết yếu hồi sức cho bệnh nhân như: máy ECMO, dụng cụ hút huyết khối, bóng phủ thuốc để can thiệp mạch vành, máy thở, kháng sinh... phục vụ công tác cứu người. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với Bệnh viện Kiên Giang chuyển máu và các vật tư y tế cần thiết khác đến Phú Quốc. Dự kiến, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp nhận 10 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của 2 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, hiện 1 trường hợp nam sinh năm 1987 đã tỉnh táo, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn định nhưng vẫn phải hỗ trợ hô hấp, thở oxy qua cannula mũi.

Trường hợp còn lại là nam giới vẫn trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, hiện được đặt nội khí quản thở máy.

Các bác sỹ ghi nhận có tình trạng xuất huyết dưới nhện, gãy một số xương sườn, tổn thương nhu mô phổi vùng đáy phổi, nghi có tình trạng tổn thương mạch vành, tổn thương cơ tim do chấn thương, có rối loạn đường huyết, điện giải đi kèm. Hiện tại, người bệnh vẫn còn thở máy.

Trước đó, như TTXVN đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 11/7, canô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Island chở 32 du khách cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi rời bờ khoảng 400m, canô bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ nạn nhân đã được cứu vớt, 17 người được đưa vào các bệnh viện ở Phú Quốc. Trong đó, 21 người còn sống, 15 người thiệt mạng./.

Huy động tối đa nguồn lực cứu chữa nạn nhân vụ lật canô tại Phú Quốc Đến nay, một bệnh nhân đã hồi phục và đang được bệnh viện tiếp tục theo dõi, đánh giá trước khi xem xét cho xuất viện. Hiện còn một bệnh nhân đang điều trị do có bệnh lý nền nặng.