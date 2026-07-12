Mở rộng điều tra vụ 3 đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp để cho vay nặng lãi

Ngày 12/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự (theo quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự).

Các bị can gồm Nguyễn Phi Hải (55 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Phi Long, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Trương Công Cường (53 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột) và Võ Thị Duyên (39 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 đối tượng trên nghi hoạt động cho vay nặng lãi với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng. Trong đó, Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ôtô cũ để cho vay nặng lãi.

Quá trình hoạt động, các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay hàng tháng, cho vay đáo hạn ngân hàng, vay cầm cố tài sản...

Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần.

Bước đầu, Công an đã làm rõ 3 đối tượng đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 109-182%/1 năm; cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất Nhà nước cho phép.

Các đối tượng bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời gây ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cho vay, thu hồi nợ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

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