Vụ cá chết dọc bờ sông ở Quảng Trị: Lấy mẫu xét nghiệm, rà soát nguồn xả thải

Ngày 12/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương lấy mẫu nước, mẫu cá và rà soát các nguồn xả thải để xác định nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường.

Cụ thể, Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường đã lấy các mẫu nước mặt tại khu vực cửa sông Cửa Việt và đoạn cách cầu Mai Xá 250m về phía hạ lưu; đồng thời, tiếp tục khảo sát để lấy thêm 8 mẫu nước phục vụ phân tích chất lượng nguồn nước.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thu thập 4 mẫu cá (bao gồm cá nuôi trong ao, cá lồng bè và cá tự nhiên chết trên sông) gửi cơ quan chuyên môn phân tích các chỉ tiêu.

Phòng Quản lý môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, theo dõi chặt chẽ các nguồn thải xả ra sông Hiếu.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Quản lý môi trường, Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền các địa phương đã trực tiếp ghi nhận hiện trường trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cũng đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các hộ nuôi trồng thủy sản ven sông Hiếu và sông Thạch Hãn tạm dừng việc lấy nước sông vào ao hồ để bảo vệ tài sản.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, trong những ngày đầu tháng 7, tình trạng nước sông đổi màu, sau đó xuất hiện hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi trong lồng bè bị chết hàng loạt xuất hiện trên sông Hiếu (đoạn qua phường Đông Hà, xã Cửa Việt) và sông Thạch Hãn (đoạn qua xã Nam Cửa Việt)... đã gây thiệt hại kinh tế lớn cho người dân và khiến mọi người lo lắng về chất lượng nguồn nước.

Riêng tại xã Cửa Việt, theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã từ ngày 5/7 đến 10/7, đã có cá trong 14 lồng bị chết hoàn toàn, tổng khối lượng thiệt hại hơn 22,5 tấn với các loại cá như: cá bớp, cá vược, cá hồng mỹ, cá dìa, cá nâu...

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Quảng Trị làm rõ nguyên nhân cá chết dọc sông Hiếu Kết quả kiểm tra bước đầu ghi nhận, từ ngày 5/7 đến 10/7, đã có 14 lồng cá bị chết hoàn toàn, tổng khối lượng thiệt hại hơn 22,5 tấn.