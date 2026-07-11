Một tuần sau bão số 1, bãi biển Trà Cổ ở Quảng Ninh ngập ngụa rác

Bão số 1 đã đi qua 1 tuần nhưng bãi biển Trà Cổ ở phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh) vẫn ngập ngụa rác và hôi tanh nồng nặc.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 11/7, suốt chiều dài của bãi biển Trà Cổ, đâu đâu cũng là rác, vỏ ốc, vỏ các loại thủy sản loài 2 mảnh. Mùi tanh nồng nặc của các loài thủy sản chết bốc lên gây ô nhiễm môi trường. Nhiều đoàn khách du lịch vừa đặt chân đến vội vã ra về. Số ít khách vẫn cố ra xa bờ tắm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1, ông Nguyễn Thanh Hải cho hay do ảnh hưởng bão số 1, nhiều cây cối bị gãy đổ. Phường đang tập trung vào việc thu dọn cây cối, chưa có đủ nhân lực để dọn dẹp bãi biển Trà Cổ.

Phường sẽ tiến hành thu dọn trong thời gian tới, tuy nhiên, việc thu dọn bãi biển Trà Cổ dự kiến phải mất nhiều tháng mới có thể sạch trở lại ban đầu trước bão.

Trước đó, tối 4/7, bão số 1 với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 đi vào vùng biển của khu vực Móng Cái gây thiệt hại tài sản, cây cối nơi đây./.

Quảng Ninh nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 1 Các nhu cầu thiết yếu như điện, nước sinh hoạt và hạ tầng viễn thông tại Quảng Ninh đã cơ bản được khôi phục, tạo cơ sở để nhân dân sớm ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.