Thắp hy vọng từ những mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ

Mỗi mẫu ADN được thu nhận từ thân nhân liệt sỹ không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định mà còn gửi gắm niềm hy vọng tìm lại danh tính cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Tại Phú Thọ, việc triển khai thu nhận mẫu ADN đang góp phần thắp lên hy vọng đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.

Gửi gắm niềm hy vọng qua từng mẫu ADN

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm từ ngày 4/7-11/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận 14.615 mẫu sinh phẩm ADN tại 32 địa điểm của thân nhân liệt sỹ thuộc 148 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng ngân hàng ADN thân nhân liệt sỹ, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.

Ngay từ sáng sớm, nhiều thân nhân liệt sỹ đã có mặt tại điểm thu nhận mẫu ở xã Vĩnh Tường với mong muốn góp phần tìm lại danh tính người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong số họ có những người đã ở tuổi xế chiều, có con, cháu là các liệt sỹ nhưng tất cả đều chung một niềm mong mỏi: Người thân sẽ có ngày được trở về với đúng tên tuổi của mình.

Là một trong những thân nhân được lấy mẫu ADN đợt này, ông Nguyễn Viết Minh, sinh năm 1962, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ mang theo hy vọng tìm lại phần mộ người anh trai là liệt sỹ Nguyễn Hồng Đinh. Suốt nhiều năm qua, gia đình ông Minh đã lặn lội đến nhiều nghĩa trang liệt sỹ ở miền Nam để tìm kiếm phần mộ của liệt sỹ Nguyễn Hồng Đinh nhưng đều chưa có kết quả

Ông Minh chia sẻ: “Anh trai tôi nhập ngũ năm 1967. Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình nhận được giấy báo tử, biết anh hy sinh tại chiến trường B2 vào năm 1972. Ngoài thông tin đó, gia đình không còn bất cứ manh mối nào về nơi anh trai an nghỉ. Vì vậy, việc được thu nhận mẫu ADN lần này thắp lên hy vọng giúp gia đình sớm xác định được danh tính, tìm lại phần mộ của anh để đưa anh trở về với quê hương, người thân sau hơn 50 năm xa cách”.

Ông Nguyễn Viết Minh, sinh năm 1962, xã Vĩnh Thành thực hiện xét nghiệm ADN để hi vọng tìm lại phần mộ người anh trai là liệt sỹ Nguyễn Hồng Đinh hy sinh tại chiến trường miền Nam. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Ở tuổi 76, bà Phạm Thị Ao, thôn Đông Phú, xã Vĩnh Thành, vẫn mang theo nỗi trăn trở của gia đình về người thân đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Gia đình bà có bố đẻ và người anh trai đều hy sinh trong kháng chiến cứu nước, gồm liệt sỹ Phạm Văn Chúc, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và liệt sỹ Phạm Văn Ước hy sinh năm 1965 tại mặt trận phía Nam. Vì vậy, khi được thông báo tham gia lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, bà đã có mặt từ sớm. Với bà, mỗi mẫu ADN không chỉ phục vụ giám định mà còn gửi gắm niềm hy vọng đoàn tụ sau bao năm mòn mỏi chờ đợi.

Bà Ao cho biết, mẹ bà và nhiều người thân trong gia đình đã lần lượt qua đời khi vẫn chưa kịp thực hiện tâm nguyện tìm thấy phần mộ các liệt sỹ. Giờ đây, là người tiếp tục gánh vác trách nhiệm ấy, bà chỉ mong khoa học sẽ giúp xác định được danh tính để đưa bố và anh trai trở về quê hương.

Cùng với ông Minh, bà Ao, hơn 1.400 thân nhân liệt sỹ sẽ được thu nhận mẫu ADN tại điểm thu nhận mẫu xã Vĩnh Tường. Đây là điểm thu nhận mẫu cho thân nhân liệt sỹ thuộc 6 xã, phường: Vĩnh Tường, Vĩnh Thành, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Hưng và Thổ Tang.

Theo ông Hà Văn Quyết, Bí thư xã Vĩnh Tường, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm.”

Để bảo đảm kết quả tốt nhất, chính quyền xã cũng đã phối hợp với các lực lượng tăng cường tuyên truyền, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra chính xác, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Chung tay nối dài hành trình tìm lại tên cho liệt sỹ

Không khí làm việc khẩn trương, cũng diễn ra tại điểm thu nhận mẫu xã Yên Lạc, nơi tiến hành thu nhận hơn 1.200 mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ thuộc 4 xã: Yên Lạc, Tề Lỗ, Nguyệt Đức, Liên Châu. Các lực lượng được bố trí theo từng khâu, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, thu nhận mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu, bảo đảm quá trình thực hiện diễn ra khoa học, đúng quy trình.

Khi biết chủ trương thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính, bà Nguyễn Thị Đạm, 89 tuổi, tại thôn Cát Lâm, xã Yên Lạc cùng con cháu đã có mặt từ rất sớm tại điểm lấy mẫu xã Yên Lạc với hy vọng công nghệ ADN sẽ giúp gia đình tìm được người anh trai là liệt sỹ Nguyễn Văn Bôn, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp trở về quê hương.

Bà Nguyễn Thị Đạm, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ mang theo hi vọng tìm được người anh trai liệt sỹ qua việc thu nhận mẫu ADN. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

“Năm 17 tuổi anh trai tôi lên đường nhập ngũ và hy sinh năm 26 tuổi khi chưa lập gia đình nên nỗi day dứt trong lòng người thân càng lớn. Suốt nhiều năm qua, gia đình tôi đã nhiều lần đi tìm phần mộ nhưng đều không có kết quả. Nay được lực lượng công an hướng dẫn thu nhận mẫu ADN theo dòng mẹ để phục vụ đối sánh, xác định danh tính liệt sỹ, tôi chỉ mong sớm tìm được anh trai, đưa anh trở về với người thân,” bà Đạm xúc động chia sẻ.

Mang theo niềm hy vọng tìm được danh tính của người cậu là liệt sỹ Đại Ngọc Pha, hy sinh năm 1956 tại mặt trận Nam Lào, ông Nguyễn Văn Sinh, thôn Vĩnh Trung 1, xã Yên Lạc, đến thực hiện lấy mẫu ADN. Ông Sinh cho biết, nhiều thế hệ trong gia đình đã miệt mài dò tìm thông tin nhưng chưa một lần biết chính xác nơi yên nghỉ của người cậu. Bởi vậy, việc lấy mẫu ADN lần này thắp lên niềm tin mới, để gia đình có thêm cơ hội tìm lại người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Chúng tôi luôn mong một ngày nào đó xác định được danh tính của cậu, để đưa cậu về với quê hương, về với gia đình. Đó không chỉ là tâm nguyện của riêng tôi mà còn là ước nguyện của cả dòng họ suốt nhiều năm qua,” ông Sinh bùi ngùi nói.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau 8 ngày triển khai, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, thu nhận số lượng lớn mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN.

Không chỉ đạt kết quả về số lượng, chương trình còn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các gia đình. Nhiều thân nhân cao tuổi trực tiếp đến điểm thu mẫu, còn những trường hợp không thể đi lại được lực lượng Công an đến tận nhà hỗ trợ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long, kết quả của tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng công nghệ ADN.

Thời gian tới, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục thu nhận, quản lý dữ liệu ADN đúng quy định, đồng thời mong các gia đình tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin và tham gia lấy mẫu, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Mỗi mẫu ADN hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ mà còn thắp lên niềm hy vọng cho hàng nghìn gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.

Với sự đồng hành của khoa học, sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự chung sức của thân nhân liệt sỹ, hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc đang từng bước được hiện thực hóa./.

Phú Thọ thu nhận mẫu ADN của 303 thân nhân liệt sỹ Tỉnh Phú Thọ tổ chức thu nhận mẫu ADN của 303 thân nhân liệt sỹ tại ba xã Cao Phong, Thung Nai và Mường Thàng, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu gene, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

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