Thành phố Hồ Chí Minh: Thêm một ca ghép tim thành công từ người chết não

Ngày 12/7, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 13 từ nguồn tạng hiến là một người chết não, giúp một nam bệnh nhân 29 tuổi được hồi sinh.

Đáng chú ý, các bác sỹ chỉ mất 65 phút để hoàn tất ca ghép tạng-thời gian thực hiện ngắn nhất trong các ca ghép tim đã được triển khai tại đây.

Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 10/7, đơn vị nhận được thông tin về một trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Người hiến là nam giới 41 tuổi, không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng và được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tổn thương não nặng.

Sau những nỗ lực điều trị, người bệnh được chẩn đoán chết não theo đúng quy định và quy trình chuyên môn. Trong thời khắc đau buồn, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn, đồng ý hiến tặng các mô, bộ phận cơ thể người để trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép.

Sau khi đối chiếu danh sách chờ và đánh giá các tiêu chí chuyên môn, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia xác định một người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược đáp ứng các điều kiện để tiếp nhận tim hiến. Người nhận tim mắc bệnh cơ tim giãn không do thiếu máu cục bộ, suy tim tiến triển.

Từ cuối năm 2025, người bệnh nhiều lần nhập viện do khó thở, phù hai chân và suy tim mất bù, phân suất tống máu thất trái có thời điểm chỉ còn 11%. Dù đã được điều trị nội khoa và đặt máy khử rung tim, tình trạng suy tim vẫn tiếp tục tiến triển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đại học Y dược khẩn trương kích hoạt quy trình ghép tạng. Song song với quá trình vận chuyển tạng hiến, ê-kíp tại Bệnh viện Đại học Y dược nhanh chóng chuẩn bị người nhận, phòng mổ, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể cùng toàn bộ phương tiện và nhân lực cần thiết, sẵn sàng tiến hành ghép ngay khi tim hiến được đưa về bệnh viện.

Do khoảng cách từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh quá xa, thời gian thiếu máu lạnh của tim kéo dài khiến quỹ thời gian dành cho quá trình khâu nối tại phòng mổ trở nên đặc biệt hạn hẹp.

“Mỗi thao tác đều phải được tính toán chặt chẽ nhằm tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn bảo đảm độ chính xác và an toàn của kỹ thuật. Sự chuẩn bị đồng bộ, kinh nghiệm tích lũy qua các ca ghép trước cùng khả năng vận hành nhịp nhàng đã giúp ê-kíp nhanh chóng hoàn tất ca ghép lần này. Sau 60 phút kể từ khi tim hoạt động trở lại, kết quả siêu âm cho thấy trái tim co bóp mạnh mẽ, chức năng tim ban đầu tốt,” Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Định chia sẻ.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực. Các bác sỹ kỳ vọng quá trình hậu phẫu diễn tiến thuận lợi, giúp người bệnh sớm hồi phục và bắt đầu một hành trình sống mới.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Định, thành công của ca ghép tim lần này tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y dược trong công tác điều phối, tiếp nhận và ghép tạng./.

TP Hồ Chí Minh: Liên tục thực hiện ghép tim cứu sống người bệnh suy tim nặng Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 2 ca ghép tim từ người hiến chết não, giúp 2 người bệnh suy tim có tuổi đời còn rất trẻ được “hồi sinh."