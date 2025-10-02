Bệnh nhân 45 tuổi xuất viện sau hành trình ghép tim đầy cam go

Sáng 2/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân H.T.N (45 tuổi) chính thức xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, sau hành trình ghép tim xuyên Việt đầy cam go.

Bệnh nhân H.T.N bị suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim LVEF 19%, được nhận tạng tim từ một người đàn ông chết não sau tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau khi được lấy ra khỏi lồng ngực vào 13 giờ ngày 10/9, quả tim người hiến được vận chuyển khẩn cấp đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài trao cho các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục khởi hành chuyến bay về Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, thành phố Huế.

Khác với những ca ghép tim xuyên Việt từng được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế, người bệnh sớm bình phục thì trường hợp bệnh nhân H.T.N phải trải qua gần 3 tuần hồi sức, điều trị cam go với nhiều thuốc, phương tiện máy móc hỗ trợ cùng sự theo dõi sát của các y bác sỹ.

Sau ca ghép, chức năng tim của bệnh nhân vẫn ở mức rất thấp. Các bác sỹ phải đặt máy tạo nhịp tạm thời kết hợp sử dụng thuốc trợ tim và vận mạch nhưng tình trạng vẫn diễn biến phức tạp.

Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tim thứ 20. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Để hỗ trợ chức năng tim và cai hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, bệnh nhân đã sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ cơ học, gồm bóng đối xung động mạch chủ và ECMO. Bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức tim với chế độ chăm sóc và theo dõi đặc biệt.

Sau 3 ngày hồi sức, tình trạng suy tim cải thiện chậm, chức năng thận giảm nặng nên các bác sỹ phải tiến hành lọc máu liên tục cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng của bệnh nhân dần cải thiện. Các bác sỹ đã giảm và cai dần các thuốc trợ tim vận mạch, ngưng lọc máu, cai ECMO và bóng đối xung động mạch chủ.

Ngay trong ngày, bệnh nhân được cai máy thở và bắt đầu tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ tại phòng.

Những ngày tiếp theo, tình trạng sức khỏe tiến triển tích cực: bệnh nhân ăn ngủ tốt, chức năng tim phục hồi với LVEF 55-60%, các chỉ số sinh hóa và huyết học nằm trong giới hạn điều trị.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết thành công của ca ghép tim được tạo nên không chỉ từ năng lực chuyên môn của êkíp ghép tim đơn vị, hệ thống máy móc phương tiện hỗ trợ tuần hoàn hiện đại, mà còn có sự điều phối chặt chẽ của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, sự hỗ trợ kịp thời của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng các đơn vị đồng hành.

"Bệnh viện Trung ương Huế xin cảm tạ, tri ân người hiến tạng và gia đình đã để lại cho đời một di sản không gì sánh được, sự sống từ trong cái chết, để gieo mầm sống cho nhiều người được viết tiếp ước mơ của mình," Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp nói.

Với hơn 2.400 ca ghép mô, tạng thành công, Bệnh viện Trung ương Huế hiện là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về ghép tim, gan, thận và tế bào gốc.

Bệnh viện cũng là đơn vị duy nhất tại miền Trung thực hiện đầy đủ ba kỹ thuật ghép chuyên sâu tim, gan, thận. Các ca ghép tim xuyên Việt đã được triển khai với tỷ lệ thành công tuyệt đối./.

Thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt ở bệnh nhân lớn tuổi Bệnh nhân V.Đ.T, sinh năm 1969, là trường hợp lớn tuổi nhất được ghép tim xuyên Việt tại Bệnh viện Trung ương Huế, giúp hồi sinh và cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh.