Kỳ tích y khoa Việt Nam: Lần đầu ghép tim-phổi đồng thời

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần đầu tiên ghép thành công đồng thời tim-phổi cho ca bệnh 38 tuổi, đặt dấu mốc cho y học Việt Nam trên bản đồ thế giới, mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh nguy kịch.

Sáng 13/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố lần đầu tiên ghép thành công đồng thời tim-phổi cho ca bệnh 38 tuổi, mở ra một dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến vượt bậc của bệnh viện trong lĩnh vực ghép đa tạng, đồng thời đặt dấu mốc cho y học Việt Nam trên bản đồ thế giới và mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh nguy kịch.

3 tháng qua, nữ bệnh nhân 38 tuổi này lấy bệnh viện là nhà.

Chị có tiền sử thông liên nhĩ - tăng áp động mạch phổi nặng đã bít dù đã được thông liên nhĩ năm 2011.

Khi bệnh trở nặng, khó thở, chị được các bác sỹ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức chẩn đoán bị hội chứng eisenmenger - suy thất phải không hồi phục - hở ba lá nặng/ tiền sử bít dù thông liên nhĩ, khả năng tử vong tính theo ngày.