Vietnam Airlines là "cánh chim đầu đàn” của ngành hàng không

Sáng 14/7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhằm biểu dương những thành tích nổi bật trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trong đó có các kết quả tiêu biểu về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2023-2025.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và lãnh đạo Vietnam Airlines. Dịp này, các cá nhân thuộc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Hãng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và tiến bộ xã hội.

Giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh việc Vietnam Airlines được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận đối với một doanh nghiệp đã không ngừng cố gắng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đồng thời kiên định theo đuổi các giá trị phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội và phụng sự đất nước.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, trong những năm qua, ngành hàng không phải đối mặt với nhiều biến động lớn: tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, biến động địa chính trị, áp lực chi phí, cùng những hạn chế của chuỗi cung ứng toàn cầu đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với ngành hàng không. Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines đã thể hiện tinh thần vượt khó, đổi mới, từng bước phục hồi hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và nâng cao năng lực quản trị.

"Chính phủ mong muốn Vietnam Airlines ngày càng phát triển, từng bước trở thành hãng hàng không có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế," Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn kỳ vọng.

Đưa ra nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Vietnam Airlines tiếp tục giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác, coi đây là giá trị cốt lõi và nền tảng của mọi hoạt động; tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá văn hóa, nét đẹp của đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam.

Hãng cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không trong giai đoạn tới; xây dựng đội ngũ, phát triển; xây dựng môi trường làm việc hiện đại, văn minh, nơi mọi người lao động đều có cơ hội phát triển, cống hiến và được ghi nhận xứng đáng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vietnam Airlines và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các chuyến bay đặc biệt đến Venezuela. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phát huy vai trò hãng hàng không quốc gia, là doanh nghiệp “cánh chim đầu đàn” của ngành hàng không, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Vietnam Airlines, phát huy hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bền vững và đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của đất nước,” Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn

Là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ thực hiện hoạt động vận tải hàng không mà còn đảm nhận các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và nhân đạo quan trọng. Hãng luôn đặt an toàn khai thác lên hàng đầu, tổ chức các chuyến bay đặc biệt phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời vận chuyển lực lượng, phương tiện và hàng hóa trong những tình huống cấp bách trong nước và quốc tế.

Mới đây, Vietnam Airlines được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Chuyến bay được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn, phải phối hợp nhiều lực lượng và đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, khai thác. Đây là một trong những dấu ấn cho thấy năng lực vận hành và trách nhiệm xã hội của Hãng khi đất nước và cộng đồng quốc tế cần đến.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết: “Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể người lao động Vietnam Airlines. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Hãng thời gian qua, đồng thời tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.”

Theo ông Hòa, phát triển bền vững trở thành trục xuyên suốt trong chiến lược của Vietnam Airlines. Từ đầu tư đội tàu bay, tổ chức khai thác, ứng dụng công nghệ đến tạo nguồn nhân lực hay các hoạt động vì cộng đồng, mọi quyết sách đều hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn, hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo Vietnam Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở lĩnh vực môi trường, Hãng ưu tiên đội tàu bay thế hệ mới, tối ưu đường bay để tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải. Vietnam Airlines cũng là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam thực hiện chuyến bay thương mại sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Chuyển đổi số được hãng triển khai từ điều hành khai thác, bảo dưỡng kỹ thuật đến phục vụ hành khách. Sinh trắc học, số hóa quy trình, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang được đưa vào vận hành nhằm rút ngắn thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm trên toàn hành trình.

Người lao động là nền tảng cho sự phát triển của Vietnam Airlines, trong đó phụ nữ chiếm 54%. Hãng xây dựng môi trường làm việc an toàn, công bằng, tạo điều kiện học tập và phát triển nghề nghiệp. Bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và các hoạt động vì cộng đồng.

Sau hơn 30 năm phát triển, Vietnam Airlines là lực lượng nòng cốt của ngành hàng không Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kết nối các vùng, miền và hội nhập quốc tế. Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những cống hiến của các thế hệ cán bộ, người lao động, đồng thời là động lực để Hãng tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững./.

“Cuộc chạy đua dưới mặt đất trước giờ cất cánh" Mỗi chuyến bay đặc biệt đều là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và cam kết không ngừng của Vietnam Airlines trong việc phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.