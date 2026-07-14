Từ 20h ngày 15/7: Sẽ thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần đầu tư công đoạn Bãi Vọt-Cam Lộ thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 kể từ 20h ngày 15/7.

Cụ thể, 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 gồm: Bãi Vọt-Hàm Nghi; Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ.

Để bảo đảm việc vận hành thu phí cao tốc diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc; tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện.

Đối với 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/8. Với 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/9/2026.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác, 5 dự án thành phần Dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây chính thức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng từ 22h ngày 2/3/2026.

Theo thống kê của Cục Đường bộ, đến ngày 21/6/2026, hệ thống thu phí điện tử không dừng đã ghi nhận hơn 12,8 triệu lượt giao dịch, tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 1.219 tỷ đồng.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Sẽ thu phí các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7 tới Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai thi công lắp đặt thiết bị, phối hợp với các ban quản lý dự án để hoàn thiện, tổ chức thu phí một số tuyến từ ngày 15/7/2026.