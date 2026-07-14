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Đề xuất chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi chung cư hết hạn sử dụng

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đề xuất chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc thuộc diện buộc phải phá dỡ theo quy định.

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Đề xuất chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi chung cư hết hạn sử dụng
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Bản tin 60s ngày 14/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Đề xuất chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi chung cư hết hạn sử dụng.

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(Vietnam+)
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