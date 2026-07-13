Quảng Trị chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại của dự án “ba không” ở Đồng Hới

Ngày 13/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, sau bài phản ánh tình trạng “Dự án gần 35 tỷ đồng bàn giao ở Quảng Trị nhưng dân vẫn phải kéo điện tạm” của Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 5862/VP-CTXD kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân phường Đồng Hới chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất và triển khai phương án xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/7/2026.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới (nay là Tổ dân phố Đức Điền, phường Đồng Hới) do Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Hới (cũ) làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới thực hiện.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2020, hoàn thành vào tháng 12/2023, sau đó được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào khai thác. Đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Tiến. Tổng mức đầu tư gần 34,8 tỷ đồng, giá trị phê duyệt quyết toán gần 33,6 tỷ đồng.

Điều đáng nói là dù đã được bàn giao và đưa vào khai thác từ cuối năm 2023, thế nhưng đến nay nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án vẫn chưa được hoàn thiện đồng bộ.

Dù đã được bàn giao và đưa vào khai thác từ cuối năm 2023, nhưng đến nay hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án vẫn chưa được hoàn thiện đồng bộ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Hệ thống điện sinh hoạt chưa được đấu nối hoàn thiện, buộc nhiều hộ dân phải tự kéo điện tạm từ khu dân cư lân cận ảnh hưởng đến đời sống người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án sau khi đưa vào sử dụng.

Thực tế này khiến người dân không khỏi băn khoăn khi một dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán và bàn giao nhưng hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ cuộc sống vẫn còn dang dở, trong khi các hộ dân đã bỏ kinh phí xây dựng nhà ở và chuyển đến sinh sống nhiều năm.

Theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới, đơn vị tiếp tục đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hạng mục cấp điện.

Trường hợp nhà thầu không thực hiện, Ban sẽ sử dụng nguồn kinh phí bảo hành công trình để thuê đơn vị điện lực lập dự toán, triển khai đầu tư hệ thống cấp điện, bảo đảm người dân được sử dụng điện ổn định. Ban Quản lý Dự án sẽ nỗ lực hoàn thành việc khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Việc dự án chậm tiến độ trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân cũng như ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện hạ tầng đô thị. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Như vậy, sau loạt tin, bài của Thông tấn xã Việt Nam phản ánh về thực trạng các khu dân cư đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng đưa vào khai thác nhưng hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện, gồm loạt bài: “Khu dân cư 3 không giữa lòng đô thị” tại Tổ dân phố 10, phường Đồng Thuận và “Dự án gần 35 tỷ đồng bàn giao ở Quảng Trị nhưng dân vẫn phải kéo điện tạm” tại Tổ dân phố Đức Điền, phường Đồng Hới, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp ban hành hai văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, đề xuất phương án xử lý dứt điểm những tồn tại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Người dân kỳ vọng các cấp chính quyền và ngành chức năng sớm tháo gỡ những bất cập kéo dài nhiều năm, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân theo quy định…/.

Quảng Trị chỉ đạo kiểm tra, xử lý bất cập tại khu dân cư “ba không” Theo phản ánh của người dân, việc dự án chậm tiến độ trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân cũng như ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện hạ tầng đô thị.