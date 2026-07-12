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Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở, cảnh báo mức độ đe dọa hàng hải

Trung tâm thông tin hàng hải chung do Mỹ đứng đầu cho biết bất chấp việc Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường phía nam dọc theo bờ biển Oman vẫn khả dụng và được mở rộng hai chiều.

Viết Thành
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Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở, cảnh báo mức độ đe dọa hàng hải
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở, cảnh báo mức độ đe dọa hàng hải.

Thủy thủ Ấn Độ mất tích trong vụ tấn công tàu ở Hormuz.

Mỹ tiếp tục không kích, mở rộng trừng phạt Iran.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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