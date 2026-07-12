Xung đột tại Trung Đông: Thủy thủ Ấn Độ mất tích trong vụ tấn công tàu ở Hormuz

Ngày 12/7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết một trong số 11 công dân nước này đã bị mất tích sau khi tàu của họ bị tấn công ở vùng biển phía Đông Oman trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ quan ngại về việc các tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự trở thành mục tiêu bị tấn công, gây cản trở lưu thông trong khu vực.

Theo cơ quan này, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành sau khi tàu thương mại GFS Galaxy bị tấn công ngoài khơi bờ biển Oman vào sáng sớm 12/7 theo giờ địa phương.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, con tàu đã bị vô hiệu hóa do hỏa hoạn và hư hại ở phòng máy. Cơ quan Theo dõi Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết thủy thủ đoàn đã rời khỏi tàu để lên xuồng cứu sinh. Địa điểm tàu bị tấn công cách bờ biển Oman khoảng 17 km về phía Đông.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Tehran tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc tấn công trả đũa các cuộc không kích mới của Mỹ.

Trong tuyên bố mới đây trên đài truyền hình nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tấn công tàu thứ hai tại Hormuz vì vi phạm các quy định tại eo biển này. IRGC cũng xác nhận đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar.

Bộ Nội vụ Qatar cho biết 3 người, trong đó có một trẻ em, đã bị thương do trúng mảnh đạn rơi trong các cuộc đánh chặn. Hiện những người bị thương đã được điều trị y tế, trong khi các cơ quan an ninh và đội phòng vệ dân sự kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Tại Jordan, quân đội nước này thông báo có 3 tên lửa rơi xuống một số địa điểm vào rạng sáng 12/7 theo giờ địa phương nhưng chỉ gây tổn thất nhỏ. Trong khi đó, quân đội Kuwait cho biết đã kích hoạt lực lượng phòng không đối phó với cuộc tấn công từ trên không nhằm vào lãnh thổ nước này.

Các cuộc tấn công trên diễn ra sau khi quân đội Mỹ ngày 11/7 cho biết đã không kích khoảng 140 mục tiêu quân sự tại Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu thương mại trên eo biển Hormuz trước đó.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ các mục tiêu bị tấn công gồm các địa điểm triển khai tên lửa và thiết bị bay không người lái, khu vực hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các vị trí giám sát ven biển.

Những diễn biến leo thang mới này đang làm suy yếu nghiêm trọng thỏa thuận tạm thời giữa Washington và Tehran về chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 12/7 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và đề nghị các bên liên quan kiềm chế.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Pakistan nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết các bất đồng, hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực./.

Eo biển Hormuz đối mặt rủi ro mới sau các vụ tấn công tàu chở dầu Các cơ quan hàng hải nâng cảnh báo rủi ro tại eo biển Hormuz sau vụ tấn công ba tàu chở dầu, trong khi Mỹ siết trừng phạt Iran và tiến hành hoạt động quân sự mới, làm gia tăng căng thẳng với Tehran.

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