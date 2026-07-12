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Oman và Iran nhất trí tiếp tục đàm phán về lưu thông qua Eo biển Hormuz

Ngày 11/7, Oman và Iran nhất trí tiếp tục thảo luận ở cả cấp độ kỹ thuật và chính trị nhằm đạt được những hiểu biết cần thiết phù hợp với luật pháp quốc tế về việc lưu thông qua Eo biển Hormuz.

Hoàng Nhật - Trung Kiên
Quang cảnh eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và châu Phi, Oman và Iran ngày 11/7 đã nhất trí tiếp tục tiến trình đàm phán kỹ thuật và chính trị về việc lưu thông qua Eo biển Hormuz.

Hai bên đã tổ chức cuộc đàm phán tại Muscat về chủ đề đảm bảo an ninh và tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz. Trong cuộc đàm phán, Oman và Iran nhất trí tiếp tục thảo luận ở cả cấp độ kỹ thuật và chính trị nhằm đạt được những hiểu biết cần thiết phù hợp với luật pháp quốc tế.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau những cuộc tấn công lẫn nhau gần đây giữa Mỹ và Iran, bắt nguồn từ những cáo buộc Tehran tiến hành các vụ tập kích tàu thuyền thương mại đi qua Eo biển Hormuz.

Trước đó, vào tháng 6, Iran và Oman đã nhất trí tiếp tục thảo luận thông qua nhóm chuyên viên chung của bộ ngoại giao hai nước để đạt được sự hiểu biết về công tác quản lý trong tương lai đối với hoạt động lưu thông và các dịch vụ hàng hải liên quan tại Eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 11/7, Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo (IRIB) dẫn phát biểu của Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani hôm 10/7 cảnh báo Tehran sẽ không để Bản ghi nhớ Islamabad ràng buộc nếu Washington tiếp tục vi phạm thỏa thuận.

Đề cập đến Bản ghi nhớ Islamabad - thỏa thuận đạt được thông qua vai trò trung gian của Pakistan, Đại sứ Iravani cáo buộc Mỹ “vi phạm nghĩa vụ thông qua việc phát động và tiếp diễn những cuộc tấn công quân sự quy mô lớn chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran.”

Ông nhấn mạnh Tehran “vẫn cam kết thực hiện chính xác bản ghi nhớ với điều kiện Mỹ tuân thủ đầy đủ và trung thực các nghĩa vụ của họ”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Oman và Iran #Eo biển Hormuz #đàm phán
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