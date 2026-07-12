Diễn biến trái chiều liên quan triển vọng hòa bình Israel-Liban

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, phái đoàn quân sự Mỹ ngày 11/7 đã làm việc với Bộ Chỉ huy Quân đội Liban tại thủ đô Beirut để thảo luận cơ chế triển khai kế hoạch Israel rút quân khỏi khu vực thí điểm đầu tiên ở miền Nam Liban theo thỏa thuận khung đạt được giữa các bên hôm 26/6.



Một quan chức quân đội Liban giấu tên tiết lộ hai bên tập trung trao đổi về các bước triển khai để Israel rút quân khỏi khu vực thí điểm đầu tiên, qua đó tạo điều kiện để Quân đội Liban tiếp quản và triển khai lực lượng.

Theo thỏa thuận khung, Israel sẽ từng bước rút khỏi các khu vực ở miền Nam Liban, trong khi Quân đội Liban sẽ tiếp nhận quyền kiểm soát 2 khu vực thí điểm.



Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa đã thông báo với Tổng thống nước chủ nhà Joseph Aoun về việc Washington cử phái đoàn quân sự tới Beirut để thống nhất cơ chế thực hiện thỏa thuận.

Một quan chức Mỹ cũng khẳng định các bên đã chuyển sang giai đoạn thực thi, khu vực thí điểm đầu tiên dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ điều phối công tác triển khai với cả Israel và Liban.



Trái ngược với những động thái từ phía Mỹ, giới chức quốc phòng Israel cùng ngày xác nhận Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị cho khả năng duy trì hiện diện quân sự lâu dài tại miền Nam Liban, đồng thời khẳng định chưa nhận được chỉ thị rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát, bất chấp tuyên bố của Washington cho rằng kế hoạch thí điểm về việc Israel rút quân có thể được triển khai trong vài ngày tới.



Theo giới chức quốc phòng Israel, IDF vẫn tiếp tục duy trì hoạt động dọc “Đường Vàng” (Yellow Line), bao gồm rà soát địa hình, truy tìm và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah, luân chuyển lực lượng và xây dựng các phương án tác chiến trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ. Không quân Israel cũng tiếp tục tiến hành những cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu ở miền Nam Liban, trong đó có các khu vực Tebnine, Majdal Zoun và al-Mansouri.



Phía Israel nhận định Hezbollah đang tận dụng thời gian ngừng bắn để tái tổ chức lực lượng, bổ sung quân và tích trữ vũ khí. Do đó, IDF cho rằng cần duy trì quyền tự do hành động quân sự nhằm triệt phá các mối đe dọa trực tiếp, đồng thời tiếp tục phá hủy hệ thống hầm ngầm và cơ sở hạ tầng của Hezbollah từ sông Litani đến khu vực sát Đường Vàng.



Theo đánh giá của giới chức Israel, thỏa thuận hiện nay giúp nước này có cơ sở quốc tế để duy trì hiện diện tại vùng an ninh sâu khoảng 8-10 km bên trong lãnh thổ Liban, đồng thời tiếp tục chiến dịch triệt phá cơ sở hạ tầng của Hezbollah cho đến khi lực lượng này bị giải giáp.

Israel cũng cho rằng Quân đội Liban khó có khả năng tự giải giáp Hezbollah và IDF có thể sẽ phải tự thực hiện nhiệm vụ này trong tương lai nếu cần thiết.



Liên quan tiến trình thương lượng, Israel và Liban dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán mới trong 2 ngày 15 và 16/7 tại Rome (Italy) vào tuần tới nhằm thúc đẩy triển khai thỏa thuận khung đã ký dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Tuy nhiên, cuộc họp có thể phải lùi lại do Tổng thống Liban Joseph Aoun dự kiến thăm Mỹ vào ngày 21/7 theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Donald Trump.



Đáng chú ý, phong trào Hồi giáo Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận trên. Bên cạnh đó, phía Liban khẳng định sẽ chỉ tiếp tục đàm phán sau khi Israel rút quân khỏi 2 khu vực thí điểm./.

Thỏa thuận Israel-Liban mở ra cục diện an ninh mới tại Trung Đông? Thỏa thuận mới giữa Israel và Liban đánh dấu bước tiến ngoại giao đáng chú ý, với nhiều tác động tiềm tàng đối với tình hình an ninh và địa chính trị ở Trung Đông.

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