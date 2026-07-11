Mỹ và Iran chưa tìm được tiếng nói chung về nối lại đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/7 cho biết nước này đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran, nhưng một lần nữa khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia đã chấm dứt.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục 'đàm phán.' Chúng tôi đã đồng ý làm điều đó, nhưng Mỹ đã tuyên bố với họ một cách dứt khoát rằng: Lệnh ngừng bắn đã kết thúc!."

Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc nước này đề nghị đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh Tehran không tìm cách đàm phán với Washington.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẵn sàng "phòng thủ toàn diện" nếu Washington không tuân thủ Bản ghi nhớ đạt được hồi tháng trước và Iran sẽ “không bao giờ chịu khuất phục trước sự áp bức."

Trưởng đoàn đàm phán Iran lưu ý ông từng thẳng thắn nói với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance rằng Tehran không tin tưởng Washington và theo quan điểm của ông, chỉ những ai sẵn sàng cho chiến tranh mới có thể đàm phán với Mỹ.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã tổ chức điện đàm về diễn biến căng thẳng trong khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, hai bên đã thúc giục Mỹ và Iran ưu tiên ngôn ngữ ngoại giao và đối thoại, đồng thời quay trở lại bàn đàm phán. Hai bên cũng kêu gọi thực thi Bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết giữa phía Mỹ và Iran, coi đây là bước đệm để tiến tới một thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời tăng cường an ninh và ổn định khu vực.

Truyền thông địa phương đưa tin một phái đoàn Qatar ngày 10/7 đã đến Iran để tiến hành các cuộc hội đàm, sau đợt leo thang căng thẳng mới nhất giữa Iran và Mỹ./.

Mỹ tiếp tục đàm phán kỹ thuật với Iran bất chấp căng thẳng Bất chấp các đợt không kích và trả đũa quân sự dồn dập tại Vùng Vịnh, cả Mỹ và Iran hiện vẫn duy trì các kênh đàm phán kỹ thuật. Diễn biến này cho thấy hai bên vẫn đang nỗ lực để ngỏ giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông.