Đã quy tập 49 bộ hài cốt liệt sỹ và 1 bộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến chiều ngày 11/7/2026, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy 49 bộ hài cốt liệt sỹ và 1 bộ tập thể cùng nhiều di vật tại tại Công viên Lê Thị Riêng.

Báo cáo kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến chiều ngày 11/7/2026, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy 49 bộ hài cốt liệt sỹ và 1 bộ tập thể cùng nhiều di vật.

Đây là lần đầu tiên lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bộ hài cốt tập thể kể từ khi triển khai đợt tìm kiếm.

Song song với công tác tìm kiếm, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị chức năng triển khai lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sỹ; đồng thời thu thập mẫu ADN từ thân nhân liệt sỹ để phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính./.