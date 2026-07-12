Chính trị

50 năm Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines

Trong 5 thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

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Việt Nam và Philippines là hai quốc gia trong cùng khu vực Đông Nam Á, có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1976.

Trong 5 thập kỷ qua, quan hệ giữa Việt Nam và Philippines không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2015 và Đối tác chiến lược tăng cường vào năm 2026 - một bước phát triển quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới rộng lớn hơn.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Philippines
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