Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026

Tại bán kết World Cup 2026, Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha lúc 2 giờ ngày 15/7 và Argentina sẽ chạm trán tuyển Anh lúc 2 giờ ngày 16/7.
Cả 2 trận hứa hẹn là những trận đấu sôi động cống hiến cho khán giả trên khắp thế giới./.
Pháp đấu Tây Ban Nha và Argentina gặp Anh trong bán kết World Cup 2026, hứa hẹn những trận đấu kịch tính và hấp dẫn ngày 15-16/7.
Tại bán kết World Cup 2026, Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha lúc 2 giờ ngày 15/7 và Argentina sẽ chạm trán tuyển Anh lúc 2 giờ ngày 16/7.
Cả 2 trận hứa hẹn là những trận đấu sôi động cống hiến cho khán giả trên khắp thế giới./.
Vào lúc 8g sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), đương kim vô địch Argentina và Thụy Sĩ sẽ đối đầu nhau để tranh tấm vé cuối cùng góp mặt ở bán kết World Cup 2026.
Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng để giúp Anh thẳng tiến vào bán kết World Cup 2026 với màn ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 sau 120 phút căng thẳng.
Vào lúc 4g sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), Na Uy và Anh sẽ chạm trán nhau trên sân vận động Hard Rock (Mỹ) để tranh tấm vé vào vòng bán kết World Cup 2026.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng World Cup là một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường lao động Canada trong tháng 6, đặc biệt đối với những người trẻ tìm kiếm công việc mùa Hè.
Trận cầu Anh gặp Na Uy được truyền hình trực tiếp miễn phí trên ITV1 - ( mạng truyền hình thương mại lớn nhất nước Anh) và được dự báo có thể trở thành đỉnh chi tiêu của cả mùa giải.
Anh và Argentina dù được đánh giá "cửa trên" nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng để vượt qua các thử thách chờ đợi hai đội ở tứ kết World Cup 2026.
Theo Giáo sư Jeffrey Kassing thuộc Đại học Arizona, mạng xã hội giúp các ngôi sao thể thao chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân thay vì chỉ xuất hiện qua các cuộc phỏng vấn hay họp báo như trước đây.
Cuộc tái ngộ duyên nợ sau 12 năm tại tứ kết World Cup 2026 giữa đương kim vô địch Argentina và Thụy Sĩ hứa hẹn là màn đấu trí nghẹt thở giữa khoảnh khắc thiên tài và kỷ luật thép Bắc Âu.
Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy lúc 4h ngày 12/7 là sân khấu để Harry Kane và Erling Haaland đối đầu trực tiếp để khẳng định danh hiệu trung phong số 1 thế giới.
Mikel Merino đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn quyết định trong hai trận vòng loại trực tiếp khác nhau tại World Cup sau khi vào sân từ ghế dự bị.
Việc gần 2.000 vé được rao bán lại trên hệ thống bán vé chính thức của FIFA làm dấy lên nguy cơ xuất hiện khoảng trống trên khán đài trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy.
Mikel Merino tiếp tục ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1, qua đó thẳng tiến bán kết để "đại chiến" với Pháp tranh vé dự chung kết World Cup 2026.
Phát biểu với báo giới ngày 9/7, Siêu sao Erling Haaland cho biết trận gặp Anh tại Miami không chỉ là một màn so tài lớn ở World Cup, mà còn chạm tới những mối liên hệ rất riêng trong cuộc đời anh.
Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại và sẽ diễn ra từ ngày 16/7 đến 29/7/2026 tại Sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai).
Đội tuyển Pháp tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng viên vô địch khi đánh bại Morocco 2-0 ở trận tứ kết World Cup 2026 trên sân Boston (Mỹ).
Tây Ban Nha bước vào trận đấu với hành trang là chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng khi họ duy trì sự ổn định xuyên suốt từ vòng bảng, đồng thời vẫn đang giữ chuỗi sạch lưới "vô tiền khoáng hậu".
Vào lúc 2g sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam), hai đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ sẽ có màn chạm trán trên sân SoFi (Mỹ) để tranh tấm vé thứ 2 vào bán kết World Cup 2026.
Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ sẽ diễn ra trên sân vận động SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ) vào lúc 2g sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam).
Danh sách triệu chứng mà hiện tượng fanxiety có thể gây ra khá đáng ngại, bao gồm tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, nhịp tim nhanh, rung nhĩ, thậm chí ngừng tim đột ngột.
Khi Mbappe ghi bàn, hàng trăm cổ động viên đồng loạt bật dậy, ôm chầm lấy nhau và hát vang "Allez les Bleus!" (Tiến lên, đội áo lam), biến không gian ven sông Seine thành một biển cảm xúc.
Kylian Mbappe không chỉ tỏa sáng để giúp Pháp thẳng tiến bán kết World Cup 2026 mà còn thiết lập nên nhiều cột mốc trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
"Song sát" Kylian Mbappe-Ousmane Dembele cùng nhau ghi bàn để giúp đội tuyển Pháp đánh bại Maroc 2-0, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup 2026.
Kylian Mbappe và Ousmane Dembele cùng nhau ghi bàn để giúp Pháp đánh bại Maroc 2-0, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào bán kết World Cup 2026.
Trận đấu mở màn vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ là cuộc chạm trán giữa Pháp và Maroc trên sân vận động Boston vào lúc 3g sáng 10/7 (theo giờ Việt Nam).
Với thể chất và cường độ thi đấu đã thể hiện xuyên suốt các trận đấu kể từ đầu World Cup 2026, Maroc hứa hẹn sẽ mang đến một thử thách không hề dễ dàng với đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết.
Vào lúc 3g sáng 10/7, Pháp và Maroc sẽ có cuộc tái ngộ rất được chờ đợi trong trận đấu mở màn vòng tứ kết World Cup 2026.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các công tố viên liên bang Mỹ bắt đầu điều tra sơ bộ về hoạt động quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Argentina.
Sau trận thắng tưng bừng Siheung FC, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua bài kiểm tra thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc khi đánh bại Yongin FC 2-1.
Công tác trọng tài tại World Cup 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi khi FIFA quyết định phân công một tổ trọng tài toàn người Argentina điều hành trận Tứ kết giữa Pháp và Maroc.
Trong chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc trước Ai Cập, thủ quân “Albiceleste” không chỉ là linh hồn của cuộc lội ngược dòng mà còn thiết lập thêm hàng loạt cột mốc lịch sử.