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Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026

Pháp đấu Tây Ban Nha và Argentina gặp Anh trong bán kết World Cup 2026, hứa hẹn những trận đấu kịch tính và hấp dẫn ngày 15-16/7.

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Tại bán kết World Cup 2026, Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha lúc 2 giờ ngày 15/7 và Argentina sẽ chạm trán tuyển Anh lúc 2 giờ ngày 16/7.

Cả 2 trận hứa hẹn là những trận đấu sôi động cống hiến cho khán giả trên khắp thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #bán kết #Lịch thi đấu
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WORLD CUP 2026

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