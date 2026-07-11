World Cup 2026: Anh gặp Na Uy và "trận đấu chi tiêu" nơi hậu phương

Đêm 11/7 giờ London, rạng sáng 12/7 giờ Việt Nam, khi Harry Kane và đồng đội bước ra sân Hard Rock ở Miami Gardens (bang Florida, Mỹ) để đối đầu với Na Uy trong trận tứ kết World Cup, cách đó hơn 7.000 km, cả nước Anh cũng bước vào một trận đấu của riêng mình - trận đấu của những quầy bia, gian bếp và màn hình tivi.

Trận cầu được truyền hình trực tiếp miễn phí trên ITV1 - kênh chủ lực của ITV (Independent Television, mạng truyền hình thương mại lớn nhất nước Anh) và được dự báo có thể trở thành đỉnh chi tiêu của cả mùa giải.



Theo phóng viên TTXVN tại London, ước tính có 24,1 triệu người Anh theo dõi cuộc so tài Anh - Na Uy và người hâm mộ sẽ chi 385,5 triệu bảng (516,6 triệu USD) trong thời gian diễn ra trận đấu.

Ngành dịch vụ ăn uống là bên hưởng lợi lớn nhất: khoảng 6,7 triệu người dự kiến đổ ra các quán rượu, gần gấp đôi con số 3,5 triệu người trong trận Anh thắng Mexico, và sẽ tiêu thụ 9,3 triệu vại bia.

Cộng cả đồ ăn và đồ uống, ngành dịch vụ dự kiến thu về 105 triệu bảng. Đặt trong bức tranh lớn hơn, hành trình tại World Cup 2026 của tuyển Anh có thể mang về cho nền kinh tế nước này khoảng 7,6 tỷ bảng.



Bức tranh chi tiêu năm nay có sự chuyển dịch đáng lưu ý: phần lớn người Anh chọn ở nhà. Chuỗi cửa hàng tiện lợi Co-op ước tính 69% cổ động viên sẽ xem trận đấu tại nhà và Co-op đang chuẩn bị cho ngày bán bia, lager (loại bia lên men chìm ở nhiệt độ thấp, màu vàng nhạt, vị nhẹ và mát) và cider (rượu táo lên men, đồ uống có cồn nhẹ rất phổ biến ở Anh) lớn nhất trong năm - cao hơn gần 50% so với cuối tuần trước đó.



Xu hướng này lan sang cả ngành điện máy và giao đồ ăn: doanh số bán tivi của AO.com trong tháng 6 vừa qua tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, còn đơn hàng đêm khuya trên Deliveroo trong trận Anh gặp Mexico gần như tăng gấp đôi, so với cùng khung giờ ấy của tuần trước đó.



Ở một góc phố của London, câu chuyện kinh tế nhuốm màu văn hóa. Quán Kenton Arms, điểm hẹn của cộng đồng người Na Uy tại London, do ông Egil Johansen điều hành suốt 17 năm qua, đêm nay được dự báo sẽ ngập trong Akevitt, thứ rượu Na Uy chưng từ khoai tây, thoảng hương caraway (một loại hạt gia vị vị the ấm) và thì là, thay vì bia.

Chi tiết nhỏ ấy nhắc rằng một trận cầu quốc tế trên đất Mỹ vẫn có thể dội về tới từng góc phố nơi những cộng đồng nhập cư châu Âu sinh sống.



Đà tiến của Tam Sư cũng liên tiếp lập kỷ lục trên sóng truyền hình: chiến thắng trước CHDC Congo mang về lượng khán giả trực tiếp lớn nhất năm 2026 của BBC, với đỉnh điểm 16,3 triệu người xem.



Dẫu vậy, giới doanh nghiệp cảnh báo không nên nhầm cú hích ngắn hạn này với một sự phục hồi bền vững, trong bối cảnh chi phí vận hành cao và niềm tin tiêu dùng còn mong manh.

Nền kinh tế Anh đã sụt giảm 0,1% trong tháng 4/2026 và những trận cầu khuya theo giờ Bắc Mỹ được dự báo khiến người lao động nghỉ làm sau trận và giảm năng suất, làm mất khoảng 2,5 triệu ngày công cùng khoản thiệt hại lên tới 875 triệu bảng.



Đêm nay, khi tiếng còi khai cuộc vang lên ở Miami, niềm vui bóng đá của nước Anh sẽ lại được đong đếm bằng cả bàn thắng lẫn hóa đơn./.

Nhận định Anh vs Na Uy: Harry Kane và Erling Haaland so tài cho vị trí trung phong số 1 thế giới Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy lúc 4h ngày 12/7 là sân khấu để Harry Kane và Erling Haaland đối đầu trực tiếp để khẳng định danh hiệu trung phong số 1 thế giới.

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