Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 12/7: Anh, Argentina đối mặt thử thách

World Cup 2026 đang dần đi đến hồi kết và hai cái tên còn lại góp mặt ở bán kết cũng sẽ được xác định sau loạt trận sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam).

Vào lúc 4g sáng, đội tuyển Anh sẽ tiếp tục hành trình của mình bằng màn chạm trán Na Uy trên sân vận động Hard Rock.

Trước cuộc chạm trán này, lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội tuyển Anh khi họ từng thắng 7, hòa 3 và chỉ thua 2 ở 12 lần chạm trán gần nhất với Na Uy.

Đoàn quân của Thomas Tuchel cũng đang có phong độ ổn định với chuỗi trận bất bại, trong đó chiến thắng trước Mexico trong thế thiếu người cho thấy bản lĩnh của Tam sư.

Tuy nhiên, Na Uy chắc chắn sẽ là thách thức không hề dễ dàng với Anh trên hành trình của họ tại World Cup 2026.

Na Uy lép vế về thành tích đối đầu trước Anh. Họ thậm chí còn chưa thắng trận nào trước đại diện UEFA ở World Cup. Tuy nhiên, đội bóng này luôn biết cách để tạo khó khăn cho đối thủ.

Chiến thắng trước Brazil ở vòng 1/8 không chỉ giúp Na Uy làm nên lịch sử với lần đầu vào tứ kết World Cup, mà còn tạo động lực rất lớn cho đoàn quân của Ståle Solbakken.

Đáng chú ý, ở giải đấu năm nay, Erling Haaland đang là "hung thần" đối với các đội bóng mà anh từng đối đầu. Haaland đã ghi 7 bàn thắng trong 4 trận và nằm trong top cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới (không tham dự trận gặp Pháp).

Rõ ràng, Na Uy sẽ không phải đối thủ dễ đánh bại, nhưng nếu muốn đi tiếp Harry Kane và đồng đội cần phải nối dài chuỗi trận bất bại của mình.

Anh sẽ đi tiếp hay gục ngã trước 'hiện tượng' Na Uy? (Ảnh: THX/TTXVN)

Còn với lúc 8g sáng, đương kim vô địch Argentina cũng sẽ đối mặt với thử thách đến từ châu Âu là Thụy Sĩ. Đây cũng là trận đấu cuối cùng vòng tứ kết World Cup 2026.

Argentina vẫn đang khẳng định vị thế của nhà vô địch bằng chuỗi trận toàn thắng, nhờ phong độ vô cùng ấn tượng của Lionel Messi.

Chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Ai Cập ở vòng 1/8 cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi họ luôn biết cách tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Argentina khi họ giành 2 trận thắng và 3 hòa ở 5 lần đối đầu gần nhất trước Thụy Sĩ.

Tuy vậy, Argentina không được phép chủ quan bởi lần gần nhất hai đội gặp nhau cũng đã diễn ra cách đây 12 năm, và Thụy Sĩ chắc chắn được xếp "cửa trên" so với các đối thủ mà Albiceleste vừa trải qua.

Ở World Cup 2026, Thụy Sĩ cũng kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu. Họ dễ dàng vượt qua Algeria 2-0 và đánh bại Colombia ở loạt sút luân lưu sau khi khiến đối thủ "bất lực" trong 120 phút căng thẳng.

Đối đầu Argentina, Thụy Sĩ chắc chắn sẽ không từ bỏ lối chơi phòng ngự đang mang đến thành công cho họ, đồng thời sẵn sàng tung ra đòn phản công để trừng phạt đối thủ bất cứ lúc nào.

Đội thắng ở cặp Na Uy-Anh sẽ đối đầu đội thắng ở cặp Argentina-Thụy Sĩ tại bán kết World Cup 2026./.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 12/7 4g00 Na Uy-Anh 8g00 Argentina-Thụy Sĩ