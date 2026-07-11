World Cup 2026: "Quái thú" Haaland và cơn sốt lan khắp Internet

Không chỉ là một trong những chân sút xuất sắc nhất World Cup 2026, Erling Haaland còn bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Những bàn thắng, biểu cảm hài hước và cá tính gần gũi của tiền đạo người Na Uy đã giúp anh chinh phục hàng triệu người hâm mộ, kể cả những người vốn không theo dõi bóng đá.

Với 7 bàn thắng sau 4 trận, Haaland đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới.

Tuy nhiên, sức hút của ngôi sao thuộc biên chế Câu lạc bộ Manchester City không chỉ đến từ phong độ trên sân cỏ. Hình ảnh một tiền đạo cao lớn, mạnh mẽ nhưng thường xuyên đăng tải những bức ảnh tự trào, sử dụng các bộ lọc hài hước trên Snapchat hay tương tác dí dỏm với người hâm mộ đã biến anh thành "Vua meme" của kỳ World Cup năm nay.

Nhiều đoạn video, hình ảnh về Haaland liên tục lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không ít người hâm mộ còn gọi anh là "công chúa Na Uy" hay "gã khổng lồ thân thiện" – những biệt danh phản ánh sự đối lập thú vị giữa vẻ ngoài đầy sức mạnh và tính cách hồn nhiên, hài hước ngoài đời.

Sarah Wilson, một nhà sáng tạo nội dung tại New York, cho biết cô vốn không phải người hâm mộ bóng đá nhưng đã "phải lòng" Haaland sau World Cup.

Cô chia sẻ trong một đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem: "Tôi không thể hiểu nổi làm sao một người vừa là tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới lại vừa có thể hài hước và đáng yêu đến như vậy."

Sự bùng nổ của Haaland cũng phản ánh xu hướng các cầu thủ ngày càng trở thành những biểu tượng văn hóa đại chúng.

Theo Giáo sư Jeffrey Kassing thuộc Đại học bang Arizona (Mỹ), mạng xã hội giúp các ngôi sao thể thao chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân thay vì chỉ xuất hiện qua các cuộc phỏng vấn hay họp báo như trước đây.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc người hâm mộ cảm thấy gần gũi với các cầu thủ thông qua mạng xã hội đã tạo nên những "mối quan hệ đơn phương" (parasocial relationship) - hiện tượng ngày càng phổ biến trong thời đại số. Điều này giúp nhiều cầu thủ, trong đó có Haaland, thu hút lượng lớn người hâm mộ vượt ra ngoài phạm vi bóng đá.

Không chỉ Haaland, nhiều ngôi sao khác của World Cup 2026 cũng nhận được sự yêu mến đặc biệt trên mạng xã hội. Luka Modrić được người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm sau khi Croatia dừng bước ở giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia, còn tình bạn giữa Haaland và Jude Bellingham cũng trở thành nguồn cảm hứng cho vô số video và hình ảnh lan truyền trên các nền tảng trực tuyến.

Chính Haaland cũng thừa nhận anh bất ngờ trước sự yêu mến mà người hâm mộ dành cho mình tại World Cup 2026. Tiền đạo người Na Uy cho biết: "Mọi thứ ở giải đấu này đều thật tuyệt vời. Tôi thích người Mỹ, họ rất hài hước và thân thiện. Thật vui khi thấy mọi người đón nhận chúng tôi theo cách như vậy".

Trong bối cảnh World Cup ngày càng vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu bóng đá, Haaland đang trở thành minh chứng rõ nét cho việc một ngôi sao sân cỏ có thể tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ cả trên mạng xã hội lẫn trong văn hóa đại chúng.

Từ những bàn thắng đến các bài đăng dí dỏm, tiền đạo người Na Uy không chỉ chinh phục khán giả bằng tài năng mà còn bằng một hình ảnh gần gũi, khác biệt và đầy sức hút./.

Toàn cảnh World Cup: Brazil bị loại cay đắng trước "siêu nhân" Erling Haaland Đội tuyển Brazil đã không thể tiếp tục hành trình World Cup 2026 khi dừng bước ở vòng 1/8 trước đối thủ Na Uy, nơi tiền đạo chủ lực Erling Haaland rực sáng với một cú đúp thần sầu.